Com a ida de Henrique Carmo para o CSKA, da Rússia, por R$ 32,5 milhões, o São Paulo chegou a seis negociações em definitivo envolvendo jogadores revelados em Cotia somente nesta temporada. Neste contexto, o Tricolor encontrou uma alternativa para equilibrar as contas através das negociações de atletas da casa.

A base são-paulina passou a ser um setor fundamental explorado pela diretoria com o crescimento recorrente da dívida da equipe, que já se aproxima da casa do R$ 1 bilhão. Os dirigentes entendem que alguns jogadores precisam que ser negociados, em especial os atletas formados no CT de Cotia, ativos que geram uma margem de lucro maior para o São Paulo.

Ao todo, o São Paulo arrecadou pouco mais de R$ 203 milhões com todas as negociações de jovens jogadores em definitivo. Além disso há o acréscimo de valores com negociações por empréstimo e pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que paga ao clube formador do atleta um percentual de todas as negociações ao longo da carreira.

Negociações fazem parte do planejamento financeiro

As negociações em definitivo das crias de Cotia somam um valor superior ao total que o São Paulo planejou com vendas para 2025. No planejamento financeiro, a equipe detalhou no começo do ano que tinha como meta faturar R$ 155 milhões com vendas de atletas, número já alcançado em setembro apenas com a base.

Se for levado em consideração todas as saídas do São Paulo neste ano, o número chega a R$ 246,49 milhões, o que significa uma arrecadação 65% maior do que foi estipulado no início da temporada. Foram 19 negociações que renderam dinheiro para o Tricolor.

Dessas, oito são saídas em definitivo, duas no mercado nacional e seis para fora do Brasil. Outras três foram empréstimos que renderam receita ao São Paulo, enquanto mais sete geraram faturamento pelo mecanismo de solidariedade. Negociações envolvendo as vendas de Antony (para o Real Betis), Lucas Perri (Leed United), Emerson Royal (Flamengo) e Ederson (Fernebahce), por exmeplo, renderam dinheiro para os cofres tricolores.

As três mais caras foram de nomes de Cotia. William Gomes, atacante, foi vendido ao Porto por R$ 54,5 milhões, seguido de Lucas Ferreira, também do setor de ataque, saiu para o Shakhtar por R$ 50,64 milhões, seguido de de Henrique Carmo, o último vendido, por R$ 32,52 milhões para o CSKA.

Entenda os detalhes de cada negociação do São Paulo

Nesta lista, entram William Gomes (Porto), Angelo (Strasbourg), Matheus Alves (CSKA), Lucas Ferreira (Shakhtar), Henrique Carmo (CSKA) e Lucas Loss (Midtjylland).

William Gomes - 54,5 milhões

No início deste ano, William Gomes foi negociado com o Porto por 54,5 milhões de reais. A negociação do jogador envolveu também a liberação de Wendell, lateral que reforça o São Paulo atualmente. Em agosto do ano passado, o atacante renovou seu vínculo até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 750 milhões na cotação atual). O jogador estreou no profissional em 2023, mas entrou no radar, inclusive, de times da Premier League.

De todas as vendas deste ano, William Gomes foi a de maior valor.

Angelo - 32 milhões

O São Paulo assinou a negociação de Angelo, lateral-direito de 16 anos, ao Strasbourg, da França. A negociação surgiu no começo de junho. Por 32 milhões de reais, o acordo foi fechado, mas por conta da idade, Angelo só defenderá o time quando completar 18 anos. No radar do profissional, ainda atua em Cotia e não estreou com os mais velhos.

A venda foi acertada por 5 milhões de euros (R$32 milhões, na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$12,8 milhões na cotação atual) em metas. O Lance! apurou que Angelo tem um dos maiores contratos da base, novembro de 2027. A primeira parcela, que corresponde ao 50% do valor, foi recebida em 30 dias. A outra metade deve ser paga até o final de 2026.

Matheus Alves - 32,23 milhões

Matheus Alves foi negociado ao CSKA, da Rússia, no começo de julho deste ano. Revelado nas categorias de base de Cotia, o Tricolor entendia que o jogador era um potencial ativo e que provavelmente seria negociado desde o começo do ano. O atleta assinou contrato até 2030.

Lucas Ferreira (Shakhtar)

Lucas Ferreira assinou com o Shakhtar por 50,64 milhões. Além disso, existe uma bonificação de 2 milhões de euros, caso o Shakthar consiga se classificar para a Champions League.

Lucas começou a ganhar espaço entre os profissionais neste ano. Em maio deste ano, teve seu contrato renovado até 2029, pensando na época em uma valorização do jogador. O Tricolor Paulista detém 80% dos direitos econômicos do atleta.

Lucas Loss - 1,2 milhão

Campeão da Copinha, Lucas Loss foi negociado pelo São Paulo com o Midtjylland, da Dinamarca, sem sequer ter estreado pelo time profissional. A transferência foi concretizada por 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão na cotação atual).

Henrique Carmo - 32,52 milhões

O São Paulo seguiu negociação e aceitou uma cartada final do CSKA, da Rússia, em cima de Henrique Carmo. A informação foi apurada com exclusividade pelo Lance!. A janela russa encerra hoje e o atacante viajou na parte da noite para acertar os últimos detalhes.

Aos 18 anos, Henrique havia recebido duas propostas: uma de 3,5 milhões e outra de 6 milhões. Estas haviam sido consideradas baixas até então. Após mais uma investida, o CSKA passou uma acima deste valor de 6 milhões de dólares, que foi finalmente aceita. A reportagem apurou os valores: 6 milhões de dólares fixos com mais 1 milhão de bônus. O contrato deve ser fechado por três anos.