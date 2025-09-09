menu hamburguer
Vai jogar? Rafael Toloi revela quando deve estrear pelo São Paulo

Jogador esclareceu sobre condição física neste retorno ao São Paulo

imagem cameraRafael Toloi vestirá a camisa 2 (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
13:37
Rafael Toloi foi apresentado nesta terça-feira (9) no SuperCT. O jogador atuou por quase dez anos na Europa, defendendo a camisa do Atalanta, e retorna ao Tricolor em uma segunda passagem. Sem jogar desde maio, estava treinando e passando por trabalhos de condicionamento físico com o elenco.

O jogador revelou quando deve estrear. Após a Data Fifa, o Tricolor volta a jogar neste domingo, no Morumbis, contra o Botafogo. De acordo com Toloi, está à vontade e sente que já pode estar à disposição.

- Me sinto bem e à disposição do treinador já no fim de semana, e o trabalho que está sendo feito aqui agora está bom - disse o jogador.

Toloi foi anunciado há pouco mais de três semanas. Na sua apresentação, revelou que já estava trabalhando para ter as melhores condições neste seu retorno.

➡️Toloi valoriza liderança e explica retorno ao São Paulo em apresentação

- Foram importante essas três semanas (desde a chegada). Trabalhei muito bem, me senti à vontade. Com toda a tecnologia, todos os dados que temos dos treinamentos, pude acompanhar também o meu rendimento. No período antes de acertar com o São Paulo, estava sempre treinando, e eu procurei manter a parte aeróbica em dia, que era um fator que a gente trabalhava muito. Acho que ajudou, melhorei muito - completou.

Rafael Toloi foi apresentado nesta terça-feira (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Toloi valoriza liderança e vestirá camisa 2

Rafael Toloi chega ao São Paulo para preencher uma lacuna na zaga. O jogador vestirá a camisa 2, que antes pertencia a Igor Vinícius. Durante sua apresentação, falou sobre sua experiência e sobre a liderança que costuma exercer.

- Fui capitão da Atalanta por seis ou sete anos, mas acho que a minha liderança sempre foi demonstrada no dia a dia, no trabalho, na dedicação. Nunca fui aquele cara que fala muito ou que motiva os outros com grandes discursos. Acredito que a motivação vem de dentro. Quando você está em um time grande, como o São Paulo, não deveria faltar motivação - disse o jogador.

