O Porto demonstrou interesse na contratação de William Gomes, uma das principais revelações das categorias de base do São Paulo nos últimos anos. O clube português estaria disposto a oferecer 9 milhões de euros (R$ 56 milhões na cotação atual), além da liberação imediata de Wendell.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o lateral-esquerdo já assinou um pré-contrato, mas reforçaria o Tricolor Paulista apenas na metade do ano, após o término de seu vínculo atual. A informação do interesse do Porto em Gomes foi noticiada pelo jornalista "Jorge Nicola".

Em agosto do ano passado, o atacante renovou seu vínculo até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 750 milhões na cotação atual). Além dos portugueses, equipes da Premier League monitoram o jovem de 18 anos.

Cria de Cotia, o William Gomes estreou na equipe principal em 2023. Na última temporada, disputou 16 partidas, com três gols marcados e uma assistência distribuída. Na atual edição do Campeonato Paulista, foi titular e atuou durante os 90 minutos no empate contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela estreia do São Paulo na competição estadual.

Até o momento, a diretoria tricolor já negociou 13 nomes do elenco, com a missão de reduzir a folha salarial. Os valores arrecadados com saídas, no entanto, estão longe dos projetados no balanço do clube para 2025.