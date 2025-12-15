Polêmica dos ingressos: quem são Douglas Schwartzmann e Mara Casares no São Paulo

O começo da semana do São Paulo está sendo assunto por dois nomes principais: Douglas Schwartzmann e Mara Casares. O Lance! explica quem são e quais as relações com o São Paulo.

Em áudios acessados pelo "Globo Esporte", Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis.

Quem é Douglas Schwartzmann?

Douglas é conselheiro e e diretor‑adjunto da base do São Paulo. Em 2014, assumiu um cargo de diretor de comunicação no Tricolor, também tendo ocupado um cargo de vice-presidente de Marketing e Comunicação no ano seguinte.

Em 2021, porém, foi alvo de uma grande polêmica. Na época como secretário geral do clube, virou alvo de uma investigação do Ministério Público por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro na gestão de Carlos Miguel Aidar. Em 2022, ele e os demais citados foram absolvidos pela Justiça. Naquele momento, o MP apontou que existiu suspeitas de irregularidades relacionadas ao período em que Schwartzmann esteve à frente do marketing, além de indícios que o ligam a uma suposta manobra de lavagem de dinheiro.

E até então, Douglas Schwartzmann assumiu o posto de diretor‑adjunto da base do São Paulo. Após a publicação da reportagem da Globo, o São Paulo informou pela manhã que irá tomar as medidas cabíveis e que tanto Douglas quanto Mara pediram licença de seus cargos.

- O São Paulo Futebol Clube informa que tomou conhecimento do conteúdo do áudio por meio da imprensa e que realizará a devida apuração dos fatos. Com base nessa análise, o Clube adotará as medidas que se mostrarem necessárias. Na manhã desta data, os conselheiros Douglas Schwartzmann e Mara Casares solicitaram licença de seus respectivos cargos na gestão - publicou o São Paulo.

Quem é Mara Casares?

Mara Casares, que também pediu licença do cargo, era diretora feminina, cultural e de eventos do São Paulo. Em 2023, recebeu 936 votos na eleição para o Conselho Deliberativo do São Paulo em 2023, número recorde na história do clube.

Ao longo de sua trajetória, já ocupou o cargo de diretora do futebol feminino e chama atenção por ser ex-esposa do presidente Julio Casares, com quem tem dois filhos. Advogada de formação, Mara Casares é pós-graduada em Recursos Humanos e já atuou como professora de direito.

Em 2014, quando atuava como diretora de futebol feminino do São Paulo, também se envolveu em uma outra polêmica. Na época, foi alvo de um processo na Justiça que envolvia acusações de troca de favores e enriquecimento irregular na área social do Morumbis.