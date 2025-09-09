São Paulo fecha mês com superávit; entenda

O São Paulo fechou o mês de agosto com um superávit de R$ 4,2 milhões. Entre tópicos que contribuíram para isso, estão vendas de jogadores - como Lucas Ferreira -, e acordos que envolvem patrocínios.

Foi a primeira vez no ano que o São Paulo fechou o mês no azul. Muito disso se deve a negociação de Lucas Ferreira ao Shakthar Donetsk. O jogador foi vendido no último mês por cerca de 63 milhões de reais. O Tricolor já recebeu 50,5 milhões de reais e ainda pode receber mais 12 milhões, caso metas sejam cumpridas. A informação foi antecipada pelo "ge".

O novo patrocinador do uniforme do São Paulo, o "Cartão de Todos Sonhos" também influenciou nesta receita. O acordo foi fechado por 15 milhões de reais até o final do ano. Nesta segunda-feira, o Lance! noticiou com exclusividade a negociação de Henrique Carmo ao CSKA, da Rússia, por 6 milhões de dólares. Isso deve impactar a receita mais para frente também.

A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.

São Paulo vive situação financeira delicada (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Nas redes sociais, o presidente Julio Casares também se manifestou sobre o assunto. De acordo com o dirigente, o time trabalha pela recuperação financeira.

- Estamos trabalhando na recuperação financeira. Ótimo resultados até agosto. Ainda não estão contabilizadas outras receitas e medidas que estão em curso em setembro - disse.

São Paulo tenta controlar dívida

Em 2024, segundo o balanço orçamentário do clube, o time encerrou a temporada com uma dívida no valor de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit.

O São Paulo tem como meta não extravasar muito este valor, o que muito se justifica por estas negociações envolvendo jogadores revelados na base tricolor e metas estabelecidas. Esportivamente falando, o Tricolor conta com a premiação da Copa Libertadores também. Atualmente, está classificado para disputar as quartas de final da competição.

