Toloi valoriza liderança e explica retorno ao São Paulo em apresentação

Rafael Toloi foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 9 de setembro. A apresentação oficial do reforço do São Paulo aconteceu no SuperCT. O jogador chegou para preencher uma lacuna na zaga tricolor, visto como uma das prioridades do clube nesta última janela.

O jogador vestirá a camisa com o número dois, entregue pelo presidente Julio Casares durante sua apresentação. Toloi falou sobre sua experiência na Itália e sobre o papel de liderança, que costumava ter no Atalanta no passado.

- Fui capitão da Atalanta por seis ou sete anos, mas acho que a minha liderança sempre foi demonstrada no dia a dia, no trabalho, na dedicação. Nunca fui aquele cara que fala muito ou que motiva os outros com grandes discursos. Acredito que a motivação vem de dentro. Quando você está em um time grande, como o São Paulo, não deveria faltar motivação - disse o jogador.

O jogador falou bastante da vontade de contribuir com a equipe e de agregar com a sua experiência nesta segunda passagem.

- Estou aqui para mostrar essa liderança no dia a dia também, e estou muito feliz, muito motivado. Essa é uma grande oportunidade e tenho um desejo enorme de fazer com que essa segunda passagem seja uma trajetória de sucesso também - completou.

Toloi foi apresentado nesta terça-feira (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Toloi explicou o porquê de ter escolhido o São Paulo. Após deixar o Atalanta, revelou que recebeu

- Fiquei dez anos na Atalanta, foram anos incríveis. Tive interesses de clube de fora, do Brasil, mas quando o São Paulo me procurou teve uma motivação muito forte da minha parte para voltar para cá. Vivi grandes momentos. É um sonho para qualquer atleta jogar no São Paulo - completou.

Rafael Toloi retorna ao Brasil após dez anos

O defensor de 34 anos firmou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026, com cláusula que permite a prorrogação do contrato até o fim de 2027. Após a saída de Ruan, o time tinha em mente que precisava preencher uma lacuna na zaga.

Esta será a segunda passagem de Toloi pelo clube. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao São Paulo em 2012, aos 21 anos, e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana naquele ano. No período em que vestiu a camisa tricolor, disputou 133 partidas e marcou seis gols.

Toloi estava no Atalanta há dez anos. Agora, retorna ao São Paulo depois de ficar livre no mercado.