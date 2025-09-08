São Paulo aceita proposta e negocia Henrique Carmo com time da Rússia

O São Paulo seguiu negociação e aceitou uma cartada final do CSKA, da Rússia, em cima de Henrique Carmo. A informação foi apurada com exclusividade pelo Lance!. A janela russa encerra hoje e o atacante deve viajar na parte da noite para acertar os últimos detalhes.

Aos 18 anos, Henrique havia recebido duas propostas: uma de US$ 3,5 milhões e outra de US$ 6 milhões. Estas haviam sido consideradas baixas até então. Após mais uma investida, o CSKA passou uma acima deste valor de US$ 6 milhões, que foi finalmente aceita. A reportagem apurou os valores: 6 milhões de euros fixos com mais 1 milhão de bônus. O contrato deve ser fechado por três anos. Na cotação atual, o valor pode chegar, em reais, a 42 milhões aproximadamente.

A reportagem foi informada que Henrique Carmo deve viajar perto das 22h (de Brasília). O jogador renovou seu contrato até 2028 e tem um multa rescisória de 65 milhões de euros.

Henrique Carmo estava na mira de times do exterior há alguns meses (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Henrique Carmo estava na mira do mercado há tempo

Henrique Carmo estava na mira do mercado há algum tempo. O jogador chegou a ser sondado por times como PSV, Shakthar Donestk, entre outros. Visando a parte financeira, o São Paulo queria chegar a um acordo com um time que ofertasse uma proposta mais interessante, tendo em vista o reconhecimento do potencial do jogador.

O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada. O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros.

O clube encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.

