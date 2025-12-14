Mais uma saída! Goleiro se despede do São Paulo

O goleiro Leandro se despediu do São Paulo nas redes sociais. Revelado na base do Tricolor, o Lance! apurou que desde a metade do ano já era esperado que o defensor não seguiria no clube.

O goleiro tem contrato até o dia 31 de dezembro e desde julho estava livre para assinar um pré-contrato com outro time. Leandro não tem espaço no elenco profissional. O Tricolor tinha 80% dos direitos da Cria de Cotia.

O São Paulo não chegou a fazer nenhum tipo de proposta pensando em renovação.

Em 2022, Leandro renovou seu contrato com o São Paulo até 2025. Na época, ainda atuava pelo time Sub-20 e era tratado como uma promessa do clube. Os gols de falta que marcou chamaram atenção e chegaram a render comparações com Rogério Ceni. O goleiro treinava na Barra Funda, mas nunca esteve nos planos.

Leandro chamou atenção com gols de falta na base (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Quem é Leandro, goleiro que foi visto como promessa no São Paulo?

O jogador já integra a equipe de Alex de Souza e atua com a camisa do clube desde 2019. Desde seus primeiros momentos, já se mostrou bastante "adiantado". Aos 15 anos, fazia parte do sub-17.

Leandro também conta com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17. Pelo São Paulo, em 2020, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil da mesma categoria.

No dia 22 de setembro de 2022, o goleiro Leandro se destacou na goleada do São Paulo por 6 a 0 sobre a Penapolense, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Logo nos primeiros minutos, chamou atenção ao marcar um belo gol de falta, em lance que lembrou os tempos de Rogério Ceni.

Veja a despedida de Leandro

Com eterna gratidão e o coração cheio de emoções que me despeço do São Paulo Futebol Clube após 7 anos. Foram anos que marcaram profundamente a minha vida, repletos de sonhos, desafios, aprendizados e conquistas que levarei comigo para sempre. Aqui cresci como atleta, como profissional e principalmente como pessoa.

Vestir essa camisa foi uma honra imensa. Cada treino, cada jogo, cada sacrifício e cada vitória tiveram um significado especial. Nada disso teria sido possível sem o apoio de tantas pessoas que fizeram parte dessa caminhada, companheiros de equipe, comissões técnicas, profissionais do clube e todos que trabalham nos bastidores com dedicação.

Saio com a certeza de que dei o meu melhor e com um orgulho imenso de ter defendido um clube tão gigante e histórico.

O São Paulo Futebol Clube estará para sempre no meu coração e na minha história. Obrigado por tudo. Até breve!