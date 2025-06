São Paulo assina negociação de promessa para time da França

O São Paulo assinou a negociação de Angelo, lateral-direito de 16 anos, ao Strasbourg, da França. A negociação surgiu no começo de junho, mas o Tricolor assinou o acordo nesta quinta-feira (26). A informação foi antecipada pelo 'ge' e confirmada pelo Lance!.

A venda foi acertada por 5 milhões de euros (R$32 milhões, na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$12,8 milhões na cotação atual) em metas. O Lance! apurou que Angelo tem um dos maiores contratos da base, novembro de 2027. A primeira parcela, que corresponde ao 50% do valor, será recebida em 30 dias. A outra metade deve ser paga até o final de 2026.

O Tricolor deve ficar com 12% dos direitos econômicos de Angelo e começar a receber as primeiras parcelas em breve. Na mira do profissional, começou a integrar treinos no CT da Barra Funda nas últimas semanas. A reportagem confirmou que Angelo estava na mira dos mais velhos desde o começo do ano.

Angelo entrou na mira da Europa antes mesmo de estrear no profissional (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Pela idade, Angelo não poderá ser transferido no momento. Até os 18 anos, o jogador defende a camisa do São Paulo. Após seu aniversário, já pode defender o time francês.

Conheça o perfil de Angelo, promessa milionária do São Paulo

Angelo se destaca pelo volume ofensivo e pela intensidade com que ataca os espaços livres, o que o torna um lateral agressivo no último terço do campo. Sua maneira de jogar, segundo pessoas próximas ao jogador, remete ao estilo de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, principalmente pela capacidade de influenciar o jogo no setor ofensivo mesmo sendo lateral.

Além da técnica refinada, chama atenção pelo desempenho no jogo aéreo, como demonstrado ao marcar um gol na final do Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira.

Também tem qualidade nas bolas paradas, com bom desempenho em cobranças de falta. Em abril, quando esteve com a Seleção Sub-17, foi titular em todos os jogos e autor do gol de empate na final contra a Colômbia, que levou a decisão para os pênaltis, e garantiu posteriormente o título ao Brasil.

Pela leitura de jogo e inteligência tática, há quem acompanhe e projete que Angelo pode atingir uma média entre cinco e oito gols por temporada no futuro, mesmo atuando na defesa.