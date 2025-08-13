São Paulo define futuro de Lucas Ferreira no mercado

O São Paulo definiu o futuro de Lucas Ferreira. O jogador não foi com o elenco para Colômbia e irá viajar para assinar com o Shakthar Donetsk, da Ucrânia. Aos 19 anos, a negociação do jogador será fechada por 10 milhões de euros fixados (R$ 63,1 milhões na cotação atual).

Além disso, existe uma bonificação de 2 milhões de euros, caso o Shakthar consiga se classificar para a Champions League. Lucas Ferreira esteve em Cotia, onde foi formado, para se despedir nesta quarta-feira (14).

A tendência é que viaje ainda hoje. A partir daí, passa por exames médicos e assina o contrato. Desta forma, não deve mais ser relacionado pelo São Paulo. É questão de tempo para o anúncio ser feito.

Lucas começou a ganhar espaço entre os profissionais neste ano. Em maio deste ano, teve seu contrato renovado até 2029, pensando na época em uma valorização do jogador. O Tricolor Paulista detém 80% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, deve receber 8 milhões de euros pela transferência, enquanto o restante do valor ficará com o Boavista, do Rio de Janeiro.

Carlos Belmonte falou sobre a negociação de Lucas Ferreira

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, conversou com a imprensa após o jogo contra o Vitória e confirmou o interesse do mercado em Lucas Ferreira. Além do jogador, comentou também sobre Henrique Carmo, também revelado em Cotia e na mira do PSV. De acordo com o dirigente, o time precisará vender jogadores pensando no orçamento e no financeiro.

- Essa é uma decisão que tomamos como diretoria. É um ano que, como vocês podem observar, está muito restrito financeiramente. O São Paulo é o único time da primeira divisão que não contratou nenhum jogador por transferência - disse Belmonte.

- Não existe outra alternativa. A questão dos valores é ampla: é o mercado que dita. É preciso receber propostas e, a partir delas, avaliar se vale a pena ou não concretizar a venda de atletas - completou.