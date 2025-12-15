Cruzeiro e Fluminense são eliminados, e São Paulo não disputa Libertadores em 2026

O São Paulo teve definido neste domingo (14) o cenário para a temporada de 2026. Com as eliminações de Cruzeiro e Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor garantiu vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

A equipe encerrou o Campeonato Brasileiro na oitava colocação e dependia do título da Copa do Brasil para alcançar a fase preliminar da Libertadores. Para isso, precisava que Cruzeiro ou Fluminense levantassem a taça, o que não aconteceu.

O primeiro golpe veio com a eliminação do Cruzeiro, superado pelo Corinthians nos pênaltis, em duelo realizado na Neo Química Arena. A partir daí, restava ao São Paulo torcer por um título do Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, ex-treinador do clube. No entanto, o time carioca acabou eliminado pelo Vasco, também nos pênaltis.

Com esses resultados, ficou confirmado que o São Paulo disputará a Copa Sul-Americana em 2026.

Elenco do São Paulo disputará a Sul-Americana em 2026 (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Quando o São Paulo estreia na Sul-Americana?

Os confrontos da primeira fase, disputados em jogo único, estão programados para começar a partir do dia 4 de março. Já o sorteio da fase de grupos será realizado em 18 de março. A decisão da CONMEBOL Sul-Americana de 2026 está marcada para 21 de novembro e será disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.