São Paulo empresta Patryck Lanza e chega a nove dispensas no fim do ano

O São Paulo fechou o empréstimo de Patryck Lanza ao Juventude. O jogador de 22 anos atuará na equipe do sul até o final de 2026. Além de Patryck, o Tricolor não terá outros nove atletas no elenco.

Jandrei, que estava emprestado ao Juventude desde setembro, seguirá na equipe por mais uma ano. Juan Dinenno, que chegou na metade do ano e não conseguiu lugar no time, também se despediu e acertou com o Deportivo Cali. O atacante tinha contrato até o final do ano.

Maílton havia chegado também na janela do meio do ano. Com Cédric Soares e Maik se firmando no time profissional, o Fortaleza anunciou o empréstimo do lateral-direito.

Matheus Belém também foi dispensado, um dos casos mais diferentes. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2026, mas estava fora dos planos desde o começo do ano. O Lance! informou há alguns meses que o atleta treinava, inclusive, separado do restante do time.

Agora, a Cria de Cotia deve ter o Camboriú Futebol Clube como time. E em um paralelo, dois veteranos também deixam o São Paulo no fim do ano: Luiz Gustavo e Oscar. Luiz Gustavo tinha contrato até o final do ano, mas o clube optou por não renovar. O volante quer jogar por mais uma temporada e estaria na mira de equipes como o Internacional. Quanto a Oscar, após passar mal em um quadro de síndrome vasovagal, o meia optou pela aposentadoria.

Rigoni, por fim, fecha a lista até o momento. O São Paulo não deve manter Emiliano Rigoni para a temporada de 2026. O Lance! apurou que a possibilidade de renovação já era considerada remota há alguns meses, cenário que agora se confirma.

Patryck Lanza em treino do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Veja detalhes do empréstimo de Patryck Lanza

Patryck Lanza era praticamente o terceiro reserva na lateral-esquerda, atrás de Wendell e Enzo Díaz - que chamaram atenção neste ano. Além disso, Nícolas Bosshardt deve ser integrado ao profissional em breve. O Juventude fez o anúncio do jogador nas redes sociais: