De olho na Copinha: os bastidores do departamento médico da base do São Paulo

Departamento médico foi uma das pautas mais em alta no ano do São Paulo. No profissional, um dos grandes dramas da temporada. Ao todo, foram mais de 70 casos. Na base, a situação é diferente. De olho na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece no dia 4 de janeiro, o Lance! ouviu como funciona o departamento médico de Cotia, onde os jovens jogadores treinam e ficam alojados.

Desde 2022, o departamento médico da base tricolor passou por um processo de reestruturação. Os números, em comparação ao profissional, chamam bastante atenção. Em 2024, o índice de disponibilidade dos atletas da base chegou a cerca de 90%. Em 2025, foi ainda melhor, superior a 95%.

No sub-20, foram registradas 38 lesões ao longo de 78 partidas, um volume tratado internamente como dentro do esperado para o nível de exigência da categoria. O elenco trabalhou, em média, com um grupo que variou entre 45 e 60 atletas, número que exige atenção constante no gerenciamento físico e na rotação dos jogadores.

O Lance! ouviu também como são os processos. No caso, o departamento médico é responsável por auditar os dados de lesões e atuar diretamente no controle do treinamento, promovendo a integração entre as áreas envolvidas no processo. Esse acompanhamento próximo permitiu, inclusive, uma queda de 26% no número de lesões de 2024 para 2025, reforçando a eficácia do modelo adotado.

Na relação e interação entre as categorias, a preparação segue os mesmos critérios aplicados aos atletas mais jovens e os mais velhos. A comunicação é intensa e baseada no histórico individual de cada jogador, com controle de carga e monitoramento contínuo, mas sem diferenciações no cuidado ou no modelo de treino. O entendimento interno é de que o processo precisa ser uniforme, com o mesmo nível de apuração e exigência em todas as categorias.

Jogadores do São Paulo erguendo a taça de campeões da Copinha 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Tecfut segue em Cotia

A Tecfut segue em Cotia. Trata-se de projeto de ciência e tecnologia aplicado ao futebol do clube, focado em análise de desempenho, nutrição e genética para otimizar a performance física dos atletas. Antes, foi instalado no CT da base. Depois, na Barra Funda. Porém, as atividades foram desativadas no centro de treinamento profissional após polêmicas envolvendo o nutrólogo Eduardo Rauen, responsável por trazer esta tecnologia. Com o profissional, surgiu em notícias a respeito do uso de canetas emagrecedoras em dois jogadores do elenco.

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19

Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45

São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h

Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h

Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15

Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30