São Paulo marca reunião do conselho consultivo para opinar sobre impeachment de Casares

O São Paulo tem data marcada para a reunião do conselho consultivo para opinar sobre o impeachment de Julio Casares. O Lance! apurou que a discussão acontecerá no dia 12 de janeiro. Após ser protocolado o pedido para o processo de destituição do presidente do Tricolor, o presidente do Conselho Deliberativo Olten Ayres convocou a reunião.

Esta reunião não se trata de uma votação, mas de um encontro dos membros para opinar sobre o processo. Mais tarde, segundo confirmou a reportagem, o Conselho Deliberativo é obrigado a se reunir para votar. O processo dá andamento caso alcance dois terços dos votos dos conselheiros.

Pertencem ao Conselho Consultivo: Carlos Augusto de Barros e Silva, Carlos Miguel Castex Aidar, Fernando José P. Casal de Rey, Ives Gandra da Silva Martins, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta, Julio Cesar Casares, Marcelo Abranches Pupo Barboza, Milton José Neves, Olten Ayres de Abreu Junior, Paulo Amaral Vasconcelos e Paulo Planet Buarque.

- Para cassar o mandato de qualquer membro da Diretoria Eleita, o Presidente do Conselho Deliberativo, à vista de pedido escrito e fundamentado nesse sentido, convocará, ouvido previamente o Conselho Consultivo, uma Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, na qual será assegurada ampla defesa ao acusado, na forma do Regimento Interno do SPFC - diz o artigo referente no estatuto do São Paulo.

O Lance! apurou uma informação que é importante. Votações que dizem respeito a "punições" são secretas. Na que deu origem ao requerimento, um ponto chamou atenção: Da lista, 44 foram da chapa "Salve o Tricolor Paulista", da oposição. As outras 13 pertenceram ao grupo "Situação".

Neste período de afastamento, se ocorrer, quem assume é Harry Massis. Pelo estatuto, não há a destituição dele caso assuma o comando do clube.