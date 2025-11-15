Sem espaço no São Paulo: Matheus Belém segue no CT, mas com futuro indefinido

O São Paulo pode ter, em breve, uma situação para resolver em relação a Matheus Belém, zagueiro revelado em Cotia. Com contrato até dezembro de 2026, o defensor segue frequentando o SuperCT, porém não está integrado ao elenco principal.

continua após a publicidade

Belém realiza atividades em separado. Em algumas ocasiões, encerra sua programação antes mesmo de o restante do grupo iniciar os treinos, quando a equipe se apresenta em horários diurnos. No momento, não há previsão de aproveitamento do zagueiro no clube.

O defensor não entrou nos planos de Hernán Crespo em nenhum momento. Como o vínculo termina apenas no fim do ano que vem, um empréstimo aparece como possível alternativa, embora nenhuma proposta tenha sido apresentada até agora. Em 2024, foi cedido à Chapecoense, mas não entrou em campo. Retornou ao São Paulo no início desta temporada e também não foi utilizado por Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️Com gol de promessa, São Paulo faz jogo-treino com Sub-17; veja detalhes

Até julho, na janela de transferências mais recente, existia a possibilidade de que Belém fosse negociado, cenário que acabou não se concretizando. A tendência, agora, é aguardar eventuais propostas com foco na temporada de 2026.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Matheus Belém e sua trajetória no São Paulo

Revelado em Cotia, Belém tem 22 anos e iniciou o processo de transição para o profissional em 2023, graças a Rogério Ceni. Chegou a estrear com os mais velhos contra o Santos, pelo Paulista daquele ano. Com Dorival Júnior, ganhou sua primeira chance como titular. Porém, desde abril de 2024, não é relacionado para nenhum jogo do São Paulo