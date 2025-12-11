São Paulo bate o martelo sobre futuro de Emiliano Rigoni

O São Paulo não deve manter Emiliano Rigoni para a temporada de 2026. O Lance! apurou que a possibilidade de renovação já era considerada remota há alguns meses, cenário que agora se confirma.

O atacante tem contrato de empréstimo até 31 de dezembro e pertence ao León, do México. Ele voltou ao Morumbis no último dia da janela de transferências, em setembro.

O acordo previa uma cláusula de renovação automática caso Rigoni completasse 12 partidas com ao menos 45 minutos em campo, o que não ocorreu. Havia também a opção de extensão mediante interesse das duas partes, mas o São Paulo decidiu não avançar com a proposta.

Rigoni não bateu meta e não recebeu proposta de renovação (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo tem lista de dispensas até o fim do ano

Rigoni se juntou a lista de dispensas do São Paulo até o final do ano. Além dele, Luiz Gustavo também deixa o Tricolor.

Juan Dinenno se despediu do clube no começo da semana e deve assinar com o Deportivo Cali, da Colômbia. Jandrei, que estava emprestado ao Juventude, deve ter seu contrato estendido com a equipe do Sul. Ainda falando em goleiro, Leandro - revelado em Cotia -, também não deve renovar com o Tricolor Paulista.

Quanto a negociações e sondagens, o São Paulo irá analisar propostas. O clube entende que algumas saídas são inevitáveis, pensando na saúde financeira do time e em enxugar a folha salarial.