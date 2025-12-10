menu hamburguer
Expectativa por retorno de Oscar segue distante no São Paulo

Retorno de Oscar é uma realidade distante

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
16:39
Oscar São Paulo
imagem cameraOscar sofreu um quadro de desmaio durante exame (Foto: São Paulo / Divulgação)
A expectativa pelo retorno de Oscar ao São Paulo ainda é vista de forma distante. O Lance! apurou que, no momento, um dos cenários mais prováveis seria a aposentadoria do meia e que faltaria apenas uma oficialização disso.

Em novembro, Oscar ficou internado após um incidente durante um exame médico, no qual passou mal e desmaiou durante uma avaliação na bicicleta. O atleta foi diagnosticado com com síndrome vasovagal, que é responsável por gerar estes quadros.

Na despedida do time no SuperCT, antes da rodada final do Campeonato Brasileiro do último final de semana, vestiu o uniforme do Tricolor no vestiário e foi acompanhar seus colegas de elenco. Oscar está em repouso absoluto até o final do ano, mas quis visitar os companheiros e as instalações para ter uma conversa com os atletas antes da despedida da temporada.

Mentalmente, o jogador está bem, porém, um cenário de Oscar pendurando as chuteiras passa a ser visto como um dos mais prováveis no momento.

Oscar vem participando dos treinos no São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Oscar sofreu condição durante exame (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Síndrome Vasovagal: o que é e como funciona a condição de Oscar, do São Paulo

A síndrome vasovagal é a causa mais comum de desmaio. Ela ocorre quando há uma resposta exagerada do nervo vago, que regula funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca e a pressão arterial. O coração desacelera e os vasos sanguíneos se dilatam, levando a uma queda abrupta da pressão arterial e, consequentemente, a uma redução do fluxo de sangue para o cérebro. Essa falta temporária de oxigênio no cérebro pode causar um desmaio.

Oscar passou mal em novembro. No momento, os atletas estavam passando por avaliações médicas visando a próxima temporada. O veterano desmaiou durante um exame de bicicleta.

