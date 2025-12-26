Lucca vai jogar a Copinha? Entenda os planos do jogador do São Paulo

Lucca, integrado ao profissional do São Paulo este ano, foi inscrito para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas com uma programação diferente dos companheiros. O Lance! apurou a situação da cria de Cotia.

Internamente, o jogador é considerado atleta profissional. Nesta sexta-feira (26), a imprensa acompanhou um treino aberto em Cotia, sem a participação de Lucca. Isso porque o atleta ainda está de férias, assim como o time profissional.

A ideia é que Lucca se reapresente dia 2 de janeiro, junto com os mais velhos. O time comandado por Hernán Crespo fará uma pré-temporada em Cotia, que aí sim terá a presença do atacante.

Mas Lucca joga a Copinha?

A intenção é que Lucca esteja mais a disposição do profissional do que da base em si neste começo de ano. Isso porque as datas conflitarão. O São Paulo estreia na Copinha no dia 4 de janeiro, enquanto no Campeonato Paulista dia 11. A reportagem apurou que, no momento, a ideia seria ter Lucca para decisões.

Allan Barcellos atendeu a imprensa e falou sobre esse conflito de datas. Existem outros atletas de Cotia que estavam começando o processo de transição para o profissional, como Paulinho e Nícolas. O técnico falou sobre a possível necessidade de emprestar atletas para que cumpram esta função.

- A comissão técnica de Hernán Crespo já esteve em Cotia, assim como ocorreu anteriormente com a comissão de Luis Zubeldía. Além disso, há visitas frequentes da base ao profissional, seja com o Alan ou com auxiliares técnicos e coordenadores, para manter o alinhamento no processo de transição. Quando o contato presencial não é possível, a comunicação fica a cargo desses três profissionais, todos com ampla experiência na formação de atletas, que mantêm diálogo constante para ajustar cada etapa do processo - contou sobre esta transição.