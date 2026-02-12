Bahia define condições para empréstimo de Cauly ao São Paulo; entenda

O São Paulo mantém conversas avançadas para contratar Cauly por empréstimo. A informação foi antecipada pelo "GE" e confirmada pelo Lance!.

O jogador chegaria por empréstimo até o fim da temporada. O Lance! apurou que o Bahia impôs algumas condições: 500 mil euros pela cessão, além de contrato com obrigação de compra fixada em 2 milhões de euros caso o atleta atinja a marca de 25 partidas disputadas.

A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.

Cauly em ação (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

No último ano, Cauly disputou 63 partidas oficiais, sendo 31 como titular, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências. O meia chegaria ao São Paulo para suprir uma lacuna e atender a um pedido do elenco comandado por Hernán Crespo. Vale destacar que o jogador ficou fora da lista de relacionados em alguns jogos da equipe baiana.

O jogador também teve sondagens de time do Rio de Janeiro, como Botafogo e Vasco. O atleta teria pedido para ser negociado no ano passado, muito por conta da falta de espaço. Em 2025, além do pouco aproveitamento, estava também fora da sua posição.

Técnico volta a falar de reforços

Mesmo com o São Paulo invicto nos últimos cinco jogos disputados, Crespo trouxe à tona a questão relacionada a vinda de reforços durante a última coletiva de imprensa, algo que tem sido externado com frequência nas últimas coletivas de imprensa. De acordo com a visão do técnico, é algo que ainda precisa ser olhado.

- Aqui, todos sabem que estamos no começo da temporada, que vai ser longa. Sabemos que teremos que nos reforçar, mas temos jogadores de muita qualidade. Alguns jogadores que temos sabemos que não têm essa experiência, mas começamos devagarzinho. Temos qualidade, mas acho que vamos precisar de tempo e tentar colocá-los quando a situação permitir, como hoje. Hoje, Pedro teve a possibilidade de jogar, é um com quem posso contar, como todos. Mas cada um tem seu tempo. A ideia é tentar manter a energia. Todos sabem que, para jogar no São Paulo, tem que correr e brigar, esperando que o talento possa ser diferente. Não podemos pensar que vamos jogar bem sempre. O que podemos garantir é que vamos correr, lutar e ter intensidade - completou.