São Paulo deve ter Oscar titular e forma o ‘quarteto mágico’ contra o Flamengo

O São Paulo entra em campo na tarde deste domingo (19) para enfrentar o Flamengo pelo segundo compromisso da FC Series, torneio de pré-temporada que acontece na Flórida, Estados Unidos. Após um empate em 1 x 1 contra o Cruzeiro na última quarta-feira, o Tricolor terá novidades no elenco e mudanças na escalação inicial da partida, o que deve incluir a entrada de Oscar no time titular.

Veículos que cobrem in loco a pré-temporada do clube apontam que o técnico são-paulino testou times durante os treinamentos que incluíram o meio-campista no onze inicial.

A principal mudança no elenco de Luiz Zubeldía é que o técnico não contará com dez dos nomes levados pelo São Paulo para os EUA. Parte do grupo retornou ao Brasil antes do fim da pré-temporada para disputar a estreia do Paulistão, que acontece na segunda-feira (20).

Contra o Cruzeiro, Zubeldía usou dois times diferentes, um em cada tempo. Dessa vez, pode promover ao time titular o "quarteto mágico" tão projetado pela torcida já no onze inicial. No jogo anterior, Luciano e Lucas Moura jogaram o primeiro tempo, enquanto Oscar e Calleri atuaram no segundo. Ainda não há uma confirmação se o treinador usará, ou não, a mesma estratégia de dois times, mas o jogo pode ser uma oportunidade para promover testes importantes.

Oscar busca titularidade no São Paulo e pode formar quarteto tão sonhado pela torcida. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Isso porque a chegada de Oscar impacta na forma como Zubeldía arruma seu sistema ofensivo. Enquanto Lucas e Calleri tem "cadeiras cativas" pelas posições e funções que ocupam, Luciano segue sendo bem avaliado pelo treinador e justifica em campo sua titularidade, o que abre precedente para Oscar se juntar ao trio, ao invés de substituir um dos três

Se for manter a formação que vinha utilizando desde a temporada 2024 e no amistoso contra o time mineiro, o São Paulo pode ir a campo num 4-2-3-1, onde terá Lucas pelo lado direito, Oscar na esquerda, Luciano centralizado e atuando como um segundo atante, e Calleri centralizado de centroavante.

Até então, esse parece ser o desenho mais viável para ter o quarteto no time. Mesmo assim, abre um questionamento sobre o poder de marcação e recomposição sem a bola, quando o São Paulo estiver se defendendo. Mesmo diante de um forte Flamengo, o jogo pode servir de teste para as dinâmicas do time na montagem do ataque e da marcação, além de iniciar um entrosamento entre as quatro melhores peças ofensivas do time.

Ainda assim, vale ressaltar que o Tricolor tem no banco outros nomes que apresentam alternativas diferentes a Zubeldía. Ferreira, William Gomes e Erick, por exemplo, atuam bem abetos como pontas e têm bastante velocidade. O trio foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Ferreira deu a assistência para o gol de Luciano e a segunda dupla levou perigo à defesa cruzeirense na segunda etapa.

Ainda há Henrique Carmo e André Silva, que são centroavante de origem e, neste contexto, brigam mais por posição com Calleri. No ano passado, com a lesão do argentino, André Silva aproveitou bem seus minutos em campo e marcou gols para o São Paulo.

Calleri jogou o segundo tempo no primeiro amistoso e pode começar como titular diante do Flamengo. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Preparação finalizada

O último treino do Tricolor antes do confronto contra o Flamengo aconteceu na manhã deste sábado. As atividades aconteceram no ESPN Wide World of Sports e não contou com o volante Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo durante a última partida.

A previsão é que Luiz Gustavo fique fora por 40 dias. Para a posição Zubeldía conta com nomes como Alisson, Pablo Maia, Bobadilla, Marco Antônio e Santi Longo. No treinamento deste sábado, Luiz Gustavo fez tratamento fisioterápico no hotel, enquanto o goleiro Young, com uma torção no pé direito, treinou na academia.

A bola rola às 17h (de Brasília) no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade próxima a Orlando. O estádio é o mesmo que recebe os jogos de Messi, Suárez e companhia no Inter Miami. Na segunda-feira, a delegação retorna ao Brasil, enquanto parte do elenco enfrentará o Botafogo-PB pelo {Campeonato Paulista}.