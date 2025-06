O São Paulo segue sua programação de treinos na agenda normalmente nesta segunda-feira, dia 30 de junho.

Agenda

Nesta segunda-feira, o São Paulo se apresenta com o elenco no CT da Barra Funda. Alguns jogadores não estarão mais presentes e não precisarão mais cumprir a agenda do clube. Entre eles, Liziero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Ruan, que não vestirão mais a camisa do Tricolor.

Crespo seguirá normalmente com a sua agenda no São Paulo nesta segunda-feira (Foto: São Paulo / Divulgação)

Crias de Cotia

O Sub-15, Sub-17 e Sub-20 treinam normalmente. O Sub-17, em específico, começa a se concentrar pensando no jogo de terça-feira, contra o Athletico.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Próximos jogos do São Paulo