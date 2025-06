O São Paulo atualizou a situação médica de Ferreirinha e Lucas Moura. Ambos os jogadores iniciaram o processo de transição com a preparação física e estão mais próximos do retorno aos gramados. Ferreirinha segue tratando uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e já são seis partidas de desfalque.

Lucas Moura, por sua vez, lida com dores no joelho e foi diagnosticado com um estiramento na cápsula posterior.

O Tricolor tem recebido boas notícias em relação aos lesionados nos últimos dias. Oscar e Marcos Antonio estão totalmente recuperados e treinam normalmente sem restrições. O elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 30 de junho.

Ferreirinha se aproxima de retorno (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Planos do São Paulo

A programação de treinos vai até sábado. A reapresentação ocorreu na quinta-feira, dia 26. Hernán Crespo fará sua estreia oficial no comando do São Paulo contra o Flamengo, no Maracanã, e, na sequência, enfrentará o RB Bragantino, outro concorrente direto no G4 do Campeonato Brasileiro.

O momento do Tricolor na competição é delicado. Com apenas duas vitórias até aqui, a equipe ocupa a 14ª posição na tabela, somando 12 pontos.