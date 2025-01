São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Flamengo se enfrentarão pela primeira vez fora do Brasil na FC Series neste sábado (19), às 17h (horário de Brasília). A partida será no Lockhart Stadium, na Flórida, Estados Unidos e terá transmissão ao vivo da Band (canal aberto), do Sportv (canal fechado) e da TNT Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

Sob a liderança de Luís Zubeldía, o São Paulo chega ao jogo após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro. No entanto, alguns dos principais jogadores retornaram ao Brasil para a estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP, incluindo Rafael, Arboleda, Ferraresi, e Luciano.

Por outro lado, o Flamengo, comandado por Filipe Luís, entra em campo pela primeira vez no ano, com altas expectativas sobre a atuação de Bruno Henrique, que compete por posição com Everton Cebolinha, em recuperação de lesão.

Este jogo não apenas testará a preparação das equipes para os desafios de 2025, mas também permitirá aos técnicos avaliar novas formações e estratégias.

São Paulo e Flamengo se enfretam neste domingo (19) (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FLAMENGO

AMISTOSO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Lockhart Stadium, na Flórida, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Band (canal aberto), do Sportv (canal fechado) e da TNT Sports (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Jandrei, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Moura, Luciano e Oscar; Calleri.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, João Victor e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.