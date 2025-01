São Paulo: Luiz Gustavo sofre fratura no dedo do pé e vira desfalque por 40 dias

O volante Luiz Gustavo sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo durante o empate do São Paulo por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da FC Series, realizado na última quarta-feira. A informação foi publicada pelo site Arquibancada Tricolor. O jogador passou por exames na sexta-feira, 17, e terá de ficar afastado dos gramados por aproximadamente 40 dias, desfalcando a equipe em um momento importante da pré-temporada.

A lesão obrigou o São Paulo a revisar seus planos para a competição. O meio-campista Bobadilla, que inicialmente voltaria ao Brasil com outros nove jogadores, permanecerá nos Estados Unidos para o confronto contra o Flamengo, na sequência da FC Series. O técnico Luis Zubeldía também seguirá com o grupo principal em solo americano, enquanto o auxiliar Maxi Cuberas será responsável por comandar a equipe alternativa na partida contra o Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão do clube de manter 20 jogadores nos Estados Unidos reflete a prioridade dada à pré-temporada e à disputa da FC Series. Nove jogadores voltam ao Brasil para a estreia do Tricolor no Paulistão contra o Botafogo-SP, na segunda-feira, 20. São eles o goleiro Rafael, os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Sabino, o lateral direito Moreira, o volante Santi Longo, o meia Rodriguinho e os atacantes Henrique e William.

Mesmo com a ausência de Luiz Gustavo, o São Paulo busca manter o foco na preparação para os desafios de 2025. A partida contra o Flamengo será fundamental para avaliar a evolução do elenco e ajustar os detalhes que podem fazer a diferença ao longo da temporada. A reestruturação do planejamento deixa claro o compromisso do Tricolor em aproveitar ao máximo a oportunidade de competir em alto nível durante a pré-temporada nos Estados Unidos.