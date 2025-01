São Paulo e Cruzeiro entraram em campo na noite desta quarta-feira (15) pelo jogo de estreia do FC Series no Inter&Co Stadium, em Orlando, mas o clima de pré-temporada parece ter ficado nos vestiários. Em campo, um jogo muito disputado, com direito a polêmicas, chuva de cartões, gol relâmpago e duas escalações diferentes das equipes em cada tempo. O placar terminou empatado em 1 x 1, com gols marcados no primeiro tempo.

Matheus Pereira abriu o placar antes dos 30 segundos de jogo com finalização rasteira de fora da área e Luciano, artilheiro tricolor em 2024, empatou nos acréscimos. O atacante recebeu um passe de cavadinha e desviou com o bico da chuteira para as redes.

Fernando Diniz e Luis Zubeldía optaram por trocar todos os 11 atletas de suas equipes na virada do intervalo, o que deu um clima de dois jogos distintos em cada uma das etapas. Enquanto a equipe mineira iniciou o jogo com seus principais nomes, como Gabigol e Dudu no ataque e Fabricio Bruno na defesa, o Tricolor foi a campo com um time 100% 2024.

Cruzeiro x São Paulo, no Orlando City Stadium, em Orlando-EUA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A equipe titular do São Paulo não teve suas duas contratações para a temporada, o meia Oscar e o lateral Enzo Díaz. A dupla entrou em campo na virada para o segundo tempo. O técnico argentino buscou equilibrar as formações e os dois times foram formados por nomes considerados "titulares" na última temporada.

Lucas e Luciano, por exemplo, atuaram no primeiro tempo. Calleri e a dupla de zaga Alan Franco e Ruan, jogaram o segundo. O Cruzeiro ainda promoveu mais estreias na segunda etapa. Diniz escalou Fagner na lateral, o volante Christian e o atacante Bolasie.

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo fim de semana, mais uma vez pela competição nos Estados Unidos. No sábado (18), Cruzeiro e Atlético Mineiro fazem o clássico de Minas Gerais, que acontecerá mais uma vez no estádio do Orlando City, às 17h. O outro jogo será entre São Paulo e Flamengo, que se enfrentam às 17h no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami.

Como foi o primeiro tempo

A primeira etapa começou quente e mal deu tempo das equipes se organizarem em campo antes do Cruzeiro abrir o placar. Com 27 segundos, o São Paulo tentou sair tocando e Sabino passou a bola errado nos pés de Lucas Romero. O volante dominou, passou para Matheus Pereira e o atacante bateu forte rasteiro para balançar as redes.

A blitz cruzeirense seguiu nos minutos iniciais e a equipe de Fernando Diniz se mostrou mais organizada, pressionando a saída de bola do Tricolor e conseguindo manter o controle da bola, seguindo aquilo que o técnico tem como principais características do seu jogo. Marlon e Dudu tiveram chances de finalizar pelo lado esquerdo, que pararam em Rafael.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o São Paulo, em Orlando (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O São Paulo passou a equilibrar o jogo depois dos 20 minutos e criou chances no ataque, por mais que ainda não assustassem tanto o goleiro Cássio. André Silva e Moreira tentaram de cabeça, mas sem sucesso. E o Tricolor sofreu um gol com menos de um minuto, resolveu empatar nos acréscimos da primeira etapa.

Pela esquerda, Ferreira arrastou a bola para o meio e deu de cavadinha para o meio da área. Ela passou por cima do zagueiro Fabricio Bruno e o atacante Luciano aproveitou a desatenção do rival, deixou o bico da chuteira e desviou as redes. Os jogadores do Cruzeiro pediram impedimento na jogada, mas o FC Series não usa o VAR em suas partidas.

Segundo tempo quente

Se o primeiro tempo já foi marcado pela intensidade das duas equipes desde o apito inicial e por algumas disputas interessantes, como ocorreu entre o ponta Ferreira e o lateral William, a segunda etapa foi muito mais disputada, com empurrões, encaradas e entradas fortes dos dois lados.

A árbitra norte-americana Tori Penso distribuiu três cartões amarelos nos últimos 45 minutos e precisou controlar algumas discussões cara a cara, como aconteceu entre Ferraresi e Walaces, em um lance que podia ter aplicado cartões para os dois, assim como uma entrada de Fagner no argentino Enzo Díaz.

Luciano comemora gol de empate contra o Cruzeiro no Inter&Co Stadium. (Foto: IgorCoelhoF5/Divulgação)

Com bola rolando, o São Paulo foi mais dominante no segundo tempo e criou mais chances perigosas - o que não limitou o Cruzeiro de atacar com perigo também. As mudanças no ataque deram oportunidades ao jovem William Gomes pela esquerda, que apareceu bem no setor e deu trabalho com suas arrancadas, e Erick pela direita. O ponta quase marca um lingo gol ao bater colocado, mas o goleiro Léo Aragao fez grande defesa.

O goleiro reserva da Raposa foi o grande nome do segundo tempo. Fez boas intervenções nos ataque do São Paulo e fez defesas em boas cabeçadas do zagueiro Ruan Tressoldi. No ataque, Bolasie tentou um finalizar pela direita, mas ela passou por cima do gol. Em outro lance, Marquinhos recebeu ótimo cruzamento e bateu de primeira. Enzo Díaz cobriu bem e bloqueou o chute.