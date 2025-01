Luciano dribla crise e inicia temporada em alta no São Paulo

Luciano marcou o gol do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na quarta-feira (15), na estreia da FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta, assim como o time, não teve uma boa atuação, mas foi fundamental para o resultado e mostra que pode ser decisivo na temporada.

O gol espanta uma crise que se iniciou no final do ano passado, quando o jogador chegou a declarar publicamente que não sabia se permaneceria no São Paulo em 2025. Artilheiro da última temporada com 18 gols, Luciano revelou que a dúvida era pairou em sua cabeça, mas que decidiu ficar no Tricolor.

— Eu realmente não sabia mesmo (se iria seguir na equipe). Depois de dois dias (da declaração), eu tive uma conversa com o treinador. Nas férias eu conversei bastante com a minha esposa, minha família e realmente chegaram algumas coisas, uma delas oficial para mim — falou o jogador em entrevista após a partida.

Contratado em 2020, Luciano se tornou símbolo de uma geração que encerrou um jejum de títulos do Tricolor. O jogador esteve nas campanhas dos títulos do Campeonato Paulista, em 2021, e da inédita Copa do Brasil, em 2023.

Luciano marcou o primeiro gol do São Paulo na temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Disputa por posição

Preterido em momentos importantes na temporada passada, Luciano começa a temporada com um bom cartão de visitas. O meia Oscar foi a maior contratação do São Paulo nesta janela de transferências, mas o time ainda tem carências ofensivas.

Luciano precisa determinar um espaço no time titular. Polivalente, o jogador muitas vezes é visto como alternativas para o lugar de Ferreirinha e Calleri, mas na última temporada, não conseguiu se firmar sob o comando de Zubeldía.

Próximo jogo

O São Paulo encerra sua participação na FC Series no próximo domingo (19). Às 15h (de Brasília), o Tricolor entra em campo para enfrentar o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida. A estreia do clube no Paulistão será na segunda-feira (20), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 18h (de Brasília).