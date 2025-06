E Luiz Gustavo? Entenda como funcionará retorno do jogador

O São Paulo está adotando toda cautela possível com Luiz Gustavo. Em abril, o jogador ficou internado no hospital Albert Einstein com um quadro de tromboembolismo pulmonar. O atleta recebeu alta dias depois, mas ainda não voltou a treinar - e também não tem um prazo certo.

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar. Muitas vezes, em pessoas saudáveis, a condição pode aparecer após lesões musculares, inflamações em membros inferiores.

Na reapresentação do Tricolor após um recesso de pouco mais de duas semanas, Luiz Gustavo começou a participar de algumas atividades de fortalecimento muscular. No mais, ainda não pode participar de atividades intensas ou de contato. O seu retorno, por sua vez, não acontecerá logo na volta do Campeonato Brasileiro, que será após a volta do Mundial.

Não é possível cravar nenhuma data, mas casos assim costumam demorar alguns meses. Quando se trata de quadros de embolia, existe uma preocupação que gira em torno da possibilidade de novos coágulos. Por isso, todo cuidado é pouco.

Com 37 anos e contrato até o final do ano, Luiz Gustavo tem sido acompanhado por médicos e por toda a equipe do São Paulo.

Luiz Gustavo ainda não pode participar de atividades de contato (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Luiz Gustavo não é o primeiro caso de tromboembolismo pulmonar no futebol nacional

Luiz Gustavo não é o primeiro jogador a passar por um problema assim. Em setembro do ano passado, Osvaldo, do Vitória, viveu a mesma questão.

Na época com 37 anos, também chegou a ser internado. O jogador voltou a ser relacionado em janeiro de 2025, perdendo o final da última temporada pelo time nordestino.

No caso de Osvaldo, os sintomas começaram a se manifestar após uma pancada na perna, seguida de uma viagem de avião - sendo comum que o excesso de viagens aéreas causem o problema.