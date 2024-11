Sem Zubeldía no banco de reservas, o auxiliar técnico Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o São Paulo na beira do gramado contra o RB Bragantino e responder os questionamentos da imprensa na colética pós jogo. No empate em 1 x 1 em Bragança Paulista, o treinador substituto ressaltou a qualidade do elenco Tricolor e a boa posição na tabela, mas elencou falhas no meio-campo que dificultaram a aplicação tática na partida.

- É um plantel que tem muito valor, estamos falando do São Paulo, um time com muita história. E, consequentemente, esses grandes jogadores do time jogam bem e marcam gols, o que é muito bom para nós, para a torcida e para eles. Somos uma equipe que está com saldo de gols positivo e tem expectativa de seguir marcando. Precismos melhorar essas conexões no terço final para ganharmos as partidas, hoje vimos isso - explicou.

A atuação dos volantes Luiz Gustavo e Marcos Antônio foi criticada pela torcida após o apito final. Os meias tiveram dificuldade de conectar os setores de defesa e ataque. Na segunda etapa, Marcos foi um dos sacados para a entrada de Alisson. Luiz Gustavo seguiu até o apito final.

RB Bragantino e São Paulo empataram por 1 x 1 no Brasileirão. Foto: Joisel Amaral/AGIF

Cuberas ressaltou que, por mais que não tenha substituído o volante, mexeu em outros jogadores do meio para tentar deixar o jogo mais pausado e objetivo. Nas palavras dele, para "clarear" melhor a partida.

- Luiz Gustavo e Marcos [Antônio] perderam bolas que habitualmente não perdem. [...] Como o jogo se apresentou com muitas transições, a gente necessitava de uma pausa. As duas equipes estavam partindo para cima, não havia meio-campo. O jogo estava sustentado por atacar e corridas. Por isso, colocamos Alisson e Nestor, para dar mais claridade aos passes finais e conectar defesa e ataque. Lamentamos porque queríamos ganhar, mas ainda assim é preciso valorizar esse ponto e seguir lá em cima - completou.

A posição na tabela, aliás, foi ponto repetido pelo auxiliar técnico ao longo da entrevista. Para ele, o elenco são-paulino é qualificado e tem o mérito de estar prestes a confirmar vaga na próxima Libertadores restando ainda quatro jogos na competição.

Luiz Gustavo não fez bom jogo contra o RB Bragantino fora de casa. Foto; Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Porém, Cuberas ressalta que a comissão técnica ainda não se preocupa com o calendário de 2025 e, até a definição de como será feira a divisão entre pré-temporada nos EUA e o Paulistão, o elenco seguirá focado no Brasileirão.

- A direção está em contato direto, mas hoje o principal é ganhar esses quatro jogos, somar pontos e se classificar de forma direta. E depois analisaremos isso. Temos que cumprir os prazos de treinamento e tomaremos decisões pertinentes no ano que vem - finalizou