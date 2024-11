Com a suspensão de Luis Zubeldía, o auxiliar Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o São Paulo diante do RB Bragantino na tarde deste quarta-feira (20), no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Brasileirão. O empate por 1 a 1, fora de casa, não agradou jogadores e comissão técnica, principalmente porque o Tricolor busca uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem.

Em relação ao duelo, o auxiliar acredita que o emocional das equipes, que vivem situação diferente na tabela de classificação do Nacional, ditou os números finais do confronto.

– Creio que foi um jogo muito físico, que predominou o emocional das duas equipes, eles pela necessidade da situação. Nós por tentarmos ganhar para somar mais três pontos para nos manter acima, em busca da vaga direta para a Libertadores. Mas não tomamos decisões apuradas pelo emocional, tivemos espaço, mas faltou essa pausa para o último terço, passe curto, finalização a gol ou cruzamento - afirmou Maxi Cuberas.

Segundo o auxiliar de Zubeldía, o importante foi seguir somando para buscar o G4. Com 58 pontos, o São Paulo está a um ponto do Flamengo, quarto colocado, mas que ainda entrará em campo nesta rodada, portanto, pode abrir uma vantagem maior na frente.

– Temos que melhorar as conexões finais no último terço para poder ganhar os jogos. Mas quando há hierarquia, é assim, aparecem em momentos distintos. Considero todos, falei do Lucas, mas todos fizeram um esforço importante, muito trabalho para ganhar o jogo. Não ganhamos pois fomos imprecisos nas finalizações – analisou o auxiliar de Zubeldía.

