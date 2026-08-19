São Paulo arrecada premiação milionária com classificação na Sul-Americana
Tricolor garantiu sua vaga nas quartas de final da Sul-Americana
O São Paulo arrecadou uma premiação de 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões) após eliminar o Bolívar nesta terça-feira (18) e garantir sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor, até o momento, já tem 1,975 milhão de dólares (R$ 10,164 milhões) em prêmios pela competição.
Na meta orçamentária era previsto que o São Paulo chegasse, pelo menos, até as quartas de final da competição. Agora, na próxima fase enfrenta o Boca Juniors, com a ida na Argentina e a decisão, mais uma vez, no Morumbis.
A quantia é de suma importância. Vivendo um momento financeiro delicado, o São Paulo foi eliminado antes do esperado na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Além da parte financeira, a Sul-Americana pesa muito para a equipe, que pensa tanto em encerrar o jejum de 14 anos sem títulos internacionais quanto em um meio de retornar à disputa da Copa Libertadores.
São Paulo vence Bolívar e avança às quartas da Sul-Americana
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Qual a premiação da Sul-Americana?
- Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,545 milhão)
- Vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 643 mil)
- Prévia oitavas de final: 500 mil dólares (R$ 2,575 milhões)
- Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,090 milhões)
- Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões)
- Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões)
- Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões)
- Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões)
Como foi São Paulo x Bolívar?
Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.
Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.
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