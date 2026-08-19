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Dorival explica decisão do São Paulo de levar afastados para treinar em Cotia

Técnico do Tricolor explicou escolha de ida de atletas para Cotia

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
19/08/2026 01:15
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Dorival no comando do São Paulo
Dorival Júnior explicou polêmica envolvendo atletas afastados (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Dorival Júnior abordou uma decisão polêmica do São Paulo em relação a um grupo de jogadores que estavam afastados e fora dos seus planos para a temporada. Nesta terça-feira (18), horas antes da decisão contra o Bolívar, Cédric Soares compartilhou uma imagem dos portões de Cotia, dando a entender que estava fazendo trabalhos no centro de treinamento da base tricolor.

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Com isso, veio à tona a informação. Luan, Cédric, Maik e Belém, que estavam treinando em horários separados do restante do elenco - mas ainda no SuperCT, na Barra Funda -, estão cumprindo seus cronogramas no centro de treinamento da base tricolor. Ao ser questionado, Dorival falou sobre "problemas internos".

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- É uma decisão interna, foi tomada. Era necessário. Eles estão tendo toda a atenção possível, acompanhados por profissionais. Pelos problemas que estamos tendo internamente, tivemos que tomar essa decisão. Apenas isso - explicou.

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Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival falou sobre polêmica com jogadores afastados (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Entenda melhor a situação

Desde a intertemporada e o retorno do São Paulo aos gramados, os jogadores já estavam fora dos planos da comissão técnica. Internamente, o desejo era de negociá-los. Porém, nenhum atleta recebeu propostas consideradas interessantes para as partes. Luan, com contrato até o final do ano, pode assinar pré-contrato com outra equipe. Cédric, por exemplo, é outro caso. O lateral tem vínculo até 2027.

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No SuperCT, estavam fazendo trabalhos em paralelo ao elenco, em horários diferentes. Agora, até o final da semana, devem cumprir cronogramas - que não foram detalhados -, em Cotia.

Como foi São Paulo x Bolívar?

Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.

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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.

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