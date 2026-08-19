Dorival explica decisão do São Paulo de levar afastados para treinar em Cotia Técnico do Tricolor explicou escolha de ida de atletas para Cotia

Dorival Júnior abordou uma decisão polêmica do São Paulo em relação a um grupo de jogadores que estavam afastados e fora dos seus planos para a temporada. Nesta terça-feira (18), horas antes da decisão contra o Bolívar, Cédric Soares compartilhou uma imagem dos portões de Cotia, dando a entender que estava fazendo trabalhos no centro de treinamento da base tricolor.

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Com isso, veio à tona a informação. Luan, Cédric, Maik e Belém, que estavam treinando em horários separados do restante do elenco - mas ainda no SuperCT, na Barra Funda -, estão cumprindo seus cronogramas no centro de treinamento da base tricolor. Ao ser questionado, Dorival falou sobre "problemas internos".

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- É uma decisão interna, foi tomada. Era necessário. Eles estão tendo toda a atenção possível, acompanhados por profissionais. Pelos problemas que estamos tendo internamente, tivemos que tomar essa decisão. Apenas isso - explicou.

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Dorival falou sobre polêmica com jogadores afastados (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Entenda melhor a situação

Desde a intertemporada e o retorno do São Paulo aos gramados, os jogadores já estavam fora dos planos da comissão técnica. Internamente, o desejo era de negociá-los. Porém, nenhum atleta recebeu propostas consideradas interessantes para as partes. Luan, com contrato até o final do ano, pode assinar pré-contrato com outra equipe. Cédric, por exemplo, é outro caso. O lateral tem vínculo até 2027.

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No SuperCT, estavam fazendo trabalhos em paralelo ao elenco, em horários diferentes. Agora, até o final da semana, devem cumprir cronogramas - que não foram detalhados -, em Cotia.

Como foi São Paulo x Bolívar?

Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.

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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.