São Paulo analisa mercado e pode reforçar ataque

O São Paulo está adotando um comportamento muito cauteloso no que diz respeito ao mercado. O time tem em mente que a situação financeira deve ser prezada e que só buscará novas contratações na próxima janela de transferências em caso de extrema necessidade.

A prioridade seria um novo nome para o setor ofensivo do Tricolor, muito motivada pela lesão sofrida por Calleri no ligamento cruzado anterior do joelho, que pode tirar o camisa 9 da temporada. O argentino passou por cirurgia na última semana.

No final de semana, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou sobre o assunto no jogo contra o Ceará, na Arena Castelão.

- Vivemos um momento difícil do ponto de vista financeiro. A gente tem poucos recursos, mas estamos procurando alguém que possa ajudar a completar o elenco - explicou.

- Hoje temos apenas dois centroavantes, André Silva e Ryan Francisco. Dada a longa temporada e o desgaste dos jogos, avaliamos que seria necessário trazer mais um jogador para essa posição - completou Belmonte.

No mercado, o São Paulo deve procurar um atleta que compense economicamente falando. Isto é, com uma folha salarial condizente, além de não envolver grandes valores para sua contratação.Um caminho seria buscar alguém que chegue sem custos, em modelos parecidos com o de Cédric.

Calleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado e passou por cirurgia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

São Paulo tem poucas opções para repor desfalque de Calleri

André Silva tem sido referência no ataque do São Paulo na maioria dos jogos. Além de André, o elenco conta com Ryan Francisco, que ganhou chance contra o Ceará como titular e foi autor do gol do Tricolor no empate por 1 a 1. Zubeldía também revelou que estuda improvisar Luciano como centroavante, se for necessário.