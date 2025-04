Zubeldía encontra alternativas no São Paulo em meio aos desfalques

Aos trancos e barrancos, Zubeldía começa a encontrar alternativas para escalar o São Paulo mesmo com tantos desfalques. No empate por 1 a 1 contra o Ceará, neste sábado (26), pelo Brasileirão, o treinador não pôde contar com Calleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia e Arboleda, que se recuperam de lesão. A solução está vindo da base.

Ryan Francisco o gol do Tricolor no Castelão. Foi a primeira partida do atacante como titular. Destaque da base, a torcida do São Paulo pedia mais chances há tempos para o jogador. Foi apenas o segundo gol marcado por ele na temporada.

O jovem de 18 anos atuou por 60 minutos, quando saiu para a entrada de André Silva. Enquanto esteve em campo, Ryan Francisco teve 17 ações com a bola, sendo quatro passes certos, dois cruzamentos, um drible e uma finalização

O São Paulo empatou com o Ceará em duelo válido pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A base vem forte

Além de Ryan Francisco, outra joia da base do Tricolor teve uma boa atuação: Lucas Ferreira. Com 18 anos, o jogador é uma realidade para Zubeldía. Mais utilizado do que o centroavante, o jovem marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, na Libertadores.

No empate contra o Ceará, Lucas Ferreira atuou em toda a partida, acertou 26 passes, foi bastante procurado pelos companheiros, e finalizou uma vez. Zubeldía valorizou as boas atuações dos eninos da base e os frutos de um planejamento da comissão técnica.

— Dentro a equipe estão os jogadores jovens, Lucas fez seu primeiro gol neste processo, Ryan também. Temos que ter calma para colocar os jovens, precisamos de planejamento. Desde Orlando sempre falei que promover jovens precisa de um planejamento, porque se na temporada você não tem muitos jogadores no plantel, você dá oportunidade aos jovens — disse o treinador em entrevista coletiva no Castelão.