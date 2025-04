Empate com São Paulo garante marca histórica ao Ceará

O empate de 1 a 1 com o São Paulo fez com que o Ceará igualasse uma marca histórica . A equipe comandada por Léo Condé está há 24 jogos invicta em todas as competições que disputou.

A sequência teve início em agosto de 2024, quando o Vozão superou o Novorizontino por 1 a 0. O clube venceu os oito jogos em casa na reta final daquela Série B e ganhou força para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro. Após isso, a equipe emendou o acesso para a primeira divisão.

Essa é a segunda maior sequência invicta da equipe neste século, só ficando atrás de outra. No período entre entre setembro de 2010 e março de 2011, o Vozão ficou com um total de 25 jogos sem perder. Para repetir essa marca, os comandados de Léo Condé tem que vencer o Vitória, na próxima rodada do Brasileirão, no dia 3 de maio.

Como foi o empate?

Em campo, o Vozão abriu o placar com Pedro Henrique, que aproveitou o lançamento de Matheus Bahia e bateu para abrir o marcador no Castelão. Após isso, o São Paulo melhorou na partida e teve mais a posse de bola.

Pedro Henrique comemora em Ceará x São Paulo (foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Depois de muita pressão, o Tricolor chegou ao empate na bola parada. Após cobrança de escanteio de Ferreirinha, a zaga rebateu, e ele aproveitou o rebote para cruzar novamente. A bola chegou em Ryan Francisco aproveitou vacilo da defesa adversária e cabeceou sozinho para empatar o duelo.

O que vem por aí para o Vozão?

No meio de semana, o Ceará vai enfrentar o Palmeiras, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em partida válida pela Copa do Brasil. No final de semana, os comandados de Léo Condé vão receber o Vitória, mas dessa vez em confronto válido pelo Brasileirão.