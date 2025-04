Zubeldía cita dificuldades e cobra mais eficácia do ataque do São Paulo

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, no Castelão, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deste sábado (26) manteve o Tricolor invicto na competição nacional, ao todo são cinco empates e uma vitória. Após o confronto, Zubeldía elogiou a equipe, mas lamentou a falta dos três pontos.

— São Paulo no momento está apresentado um bom futebol, falta ganhar um par de jogos para estar melhor, mas se seguirmos assim vamos poder ter uma sequência de triunfos — disse o treinador em entrevista coletiva no Castelão.

O Tricolor atuou com uma equipe alternativa em Fortaleza. A equipe sofre com um calendário cheio, com compromissos pela Libertadores. Zubeldía enfatizou a dificuldade do pouco tempo de preparação, elogiou a atuação da equipe e lamentou as oportunidades perdidas pelo ataque.

— Estamos jogando há cada 72 horas, seria bom um dia a mais de recuperação, mas estamos resolvendo bem porque a equipe tem momentos na partida que joga bem, o que fizemos no primeiro tempo e no começo do segundo tempo foi muito bom, com rotação nas laterais, mas precisou fechar a jogada. Poderíamos ter feito 2 a 1 com Luciano, acho que passou por aí — disse o treinador.

Foco de Zubeldía

O São Paulo é o sétimo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Apenas o Tricolor, Flamengo e Palmeiras ainda não perderam no torneio. Entretanto, a sequência de empates ainda prejudica a equipe na luta por aspirações maiores na competição. Zubeldía valorizou o resultado atuando fora de casa.

— No Brasileirão os empates de visitantes são bons, a última derrota dessa equipe em casa foi em 2023, mas acho que visitante tem que ser muito eficaz, tivemos uma oportunidade com Luciano no final do primeiro tempo, sentíamos que era o nosso momento. No segundo tempo arrancamos, tivemos que trocar Ferreirinha, por uma questão física, e isso nos tirou força ofensiva. Acho que o empate foi justo — finalizou o treinador.