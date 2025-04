Com lesão de Calleri, veja os planos de Zubeldía para Luciano no São Paulo

A lesão de Calleri gerou algumas mudanças no esquema tático previsto por Luis Zubeldía para os próximos jogos do São Paulo. O Tricolor engata uma sequência pesada nos próximos dias. Nesta terça-feira, viaja para enfrentar o Libertad. No final de semana, viaja para enfrentar o Ceará. Na próxima semana, estreia na Copa do Brasil contra o Naútico.

Um dos caminhos é ter Luciano como centroavante. Nos últimos jogos, Luciano começou no banco de reservas. A dupla de ataque tem sido formada com André Silva e Ferreirinha - que tem rendido números, mas ambos com características diferentes das que Calleri tem. Com a sequência de jogos, Zubeldía explicou que pretende utilizar o camisa 10 de uma forma mais adiantada.

- Sim, claro, Luciano vai ter que nos dar uma mão mais à frente, não só de meia-atacante, mas mais à frente pode acontecer nestas 13 ou 14 rodadas que teremos até terminar o primeiro semestre - alegou tendo em vista o calendário de competições.

Além de André Silva, Zubeldía também conta com Ryan Francisco. No caso de Ryan, o potencial do jogador é reconhecido, mas existe uma premissa que, algumas vezes, a experiência pode pesar um pouco mais. Quanto a buscar no mercado, o Tricolor tem em mente que somente negociações que valham muito a pena e sejam viáveis financeiramento podem ser consideradas, mas pensando em um plano futuro.

Luciano pode ser improvisado de nove (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Sequência do São Paulo

As próximas duas partidas do Tricolor serão fora de casa. Na quarta-feira (23), às 21h30, a equipe enfrenta o Libertad-PAR, no Estádio Tigo La Huerta, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é decisivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. Atualmente, o São Paulo ocupa a segunda colocação do Grupo D, atrás justamente do adversário paraguaio.

No sábado, o Tricolor volta a campo para encarar o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sequência do Brasileirão. Na tabela, o São Paulo aparece na 10ª colocação, com sete pontos conquistados.