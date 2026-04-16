São Paulo acumula dívida milionária com empresários

O São Paulo acumula dívidas com empresários influentes do mercado da bola. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!. De acordo com o balanço mais recente, o valor total devido chega a R$ 51 milhões.

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Os montantes estão relacionados a comissões e intermediações envolvendo negociações de jogadores ligados ao clube. Entre os principais credores está Giuliano Bertolucci, que tem cerca de R$ 9,591 milhões a receber. Outros nomes como Paulo Pitombeira e André Cury também aparecem na lista.

Valores estavam registrados em balanço orçamentário reprovado no São Paulo (Foto: Luis Moura / WPP )

Veja os principais nomes de empresários que o São Paulo está devendo

1. Empresa de Giuliano Bertolucci: R$ 9,5 milhões

2. Empresa do ex-empresário de Calleri (AIS Football Brasil Ltda.): R$ 5,1 milhões

3. Empresa de Jorge Mendes: R$ 4,4 milhões

4. Empresa de Paulo Pitombeira: R$ 3,9 milhões

5. Empresa de André Cury: R$ 3,8 milhões

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Balanço do São Paulo foi rejeitado

O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares. Justamente neste balanço que estavam estes valores referentes aos empresários.

Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

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Por conta destes saques, o Conselho votou e reprovou.

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