Conselho do São Paulo reprova balanço após saques não justificados

O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares. O Lance! confirmou que a votação terminou às 17h (de Brasília), com 194 votos a 34, além de quatro abstenções.

continua após a publicidade

A votação começou na última noite. Existia uma expectativa que fosse reprovado após serem constatados saques não justificados.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

continua após a publicidade

Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.

Gastos no corporativo também foram citados em reunião do Conselho Deliberativo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Com a reprovação, é como se o balanço não tivesse credibilidade.

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Leia também:

➡️Julio Casares renuncia ao cargo de presidente do São Paulo

➡️Defesas de Casares e do São Paulo alegam que saques eram destinados para pagar 'bicho'

➡️Renúncia de Casares: como fica a situação política do ex-presidente do São Paulo?

➡️Polícia investiga movimentações milionárias ligadas a Casares, presidente do São Paulo