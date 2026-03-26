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Conselho do São Paulo reprova balanço após saques não justificados

Conselho reprovou em sua maioria

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/03/2026
17:46
Estádio do Morumbis São Paulo
imagem cameraConselho reprovou balanço (Foto: Luis Moura / WPP )
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O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares. O Lance! confirmou que a votação terminou às 17h (de Brasília), com 194 votos a 34, além de quatro abstenções.

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A votação começou na última noite. Existia uma expectativa que fosse reprovado após serem constatados saques não justificados.

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Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

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Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.

Casares São Paulo
Gastos no corporativo também foram citados em reunião do Conselho Deliberativo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Com a reprovação, é como se o balanço não tivesse credibilidade.

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