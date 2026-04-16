Arboleda no São Paulo: entenda a situação atual e os caminhos possíveis do clube

Robert Arboleda segue no Equador e ainda não resolveu sua situação com o São Paulo. O Lance! apurou que o staff do jogador respondeu à primeira notificação enviada pelo clube, logo após o "desaparecimento" e a ida do zagueiro ao seu país natal, mas não houve novos contatos desde então.

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O São Paulo conta com apoio jurídico e avalia os possíveis cenários. Uma rescisão unilateral é considerada difícil, enquanto a possibilidade de rompimento por justa causa ganha força, já que o clube entende que o atleta teria abandonado suas funções. Arboleda tem contrato vigente até o fim de 2027.

O defensor está fora do Brasil desde o dia 4 de abril. Caso se reapresente dentro de um prazo considerado adequado, uma rescisão amigável ainda pode ser discutida. Em um cenário mais distante, existe a possibilidade de retorno ao elenco, com treinos em separado e posterior negociação.

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A viagem ao Equador não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o zagueiro se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

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Arboleda teve conversa com Roger Machado antes de sumir

Arboleda teve uma conversa com Roger Machado antes da sua viagem. Na ocasião, Roger explicou para o jogador o porquê dele ter perdido espaço, mas se mostrou bastante aberto para acompanhar a evolução do atleta. No mais, Arboleda não teve mais nenhum contato com o treinador desde sua ida ao Equador - assim como o restante do elenco. Após o jogo contra o O'Higgins, Rafael - um dos capitães e com posto de liderança no elenco -, falou sobre o assunto.

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Arboleda está fora há duas semanas (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

- Não temos atualização. Desde quando foi para o Equador, não falamos mais com ele - disse o goleiro.