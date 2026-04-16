menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Arboleda no São Paulo: entenda a situação atual e os caminhos possíveis do clube

Atleta está no Equador até o momento

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/04/2026
12:59
Arboleda teve papo com Roger Machado antes de sumiço (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
imagem cameraArboleda teve papo com Roger Machado antes de sumiço (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Robert Arboleda segue no Equador e ainda não resolveu sua situação com o São Paulo. O Lance! apurou que o staff do jogador respondeu à primeira notificação enviada pelo clube, logo após o "desaparecimento" e a ida do zagueiro ao seu país natal, mas não houve novos contatos desde então.

continua após a publicidade

O São Paulo conta com apoio jurídico e avalia os possíveis cenários. Uma rescisão unilateral é considerada difícil, enquanto a possibilidade de rompimento por justa causa ganha força, já que o clube entende que o atleta teria abandonado suas funções. Arboleda tem contrato vigente até o fim de 2027.

O defensor está fora do Brasil desde o dia 4 de abril. Caso se reapresente dentro de um prazo considerado adequado, uma rescisão amigável ainda pode ser discutida. Em um cenário mais distante, existe a possibilidade de retorno ao elenco, com treinos em separado e posterior negociação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A viagem ao Equador não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o zagueiro se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

⚽ Aposte em menos de 2.5 gols @1.62

Arboleda teve conversa com Roger Machado antes de sumir

Arboleda teve uma conversa com Roger Machado antes da sua viagem. Na ocasião, Roger explicou para o jogador o porquê dele ter perdido espaço, mas se mostrou bastante aberto para acompanhar a evolução do atleta. No mais, Arboleda não teve mais nenhum contato com o treinador desde sua ida ao Equador - assim como o restante do elenco. Após o jogo contra o O'Higgins, Rafael - um dos capitães e com posto de liderança no elenco -, falou sobre o assunto.

continua após a publicidade
Arboleda está fora há duas semanas (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Arboleda está fora há duas semanas (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

- Não temos atualização. Desde quando foi para o Equador, não falamos mais com ele - disse o goleiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias