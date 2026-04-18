São Paulo

São Paulo terá novo desfalque na próxima rodada do Brasileirão

Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/04/2026
20:43
Alan Franco - São Paulo
imagem cameraAlan Franco levou o terceiro amarelo (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)
O São Paulo terá um novo desfalque para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na derrota por 2 a 1 para o Vasco, neste sábado (18), Alan Franco recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O Tricolor volta a campo no dia 25 de abril, quando enfrenta o Mirassol pela 13ª rodada do Brasileirão. Apesar de ser o mandante, o clube não atuará no MorumBIS. A partida será disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A mudança ocorre por conta do show do The Weeknd, marcado para o dia 30 de abril. O estádio do São Paulo estará indisponível devido à montagem do palco e da estrutura necessária para o evento.

Vale destacar que antes do jogo contra o Mirassol, o São Paulo enfrenta o Juventude na terça-feira. Neste caso, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, etapa na qual o Tricolor estreia na competição.

Alan Franco será desfalque contra o Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
Alan Franco será desfalque contra o Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Veja como foi o jogo do São Paulo contra o Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Paysandu na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Já o São Paulo entra em campo antes, na terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, para encarar o Juventude.

