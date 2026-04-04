Rafael elogia Roger Machado e revela dia a dia no São Paulo: 'Não está aqui por acaso'
Goleiro e um dos líderes do elenco fez elogios ao treinador do Tricolor
A goleada do São Paulo sobre o Cruzeiro por 4 a 1, na noite deste sábado (4), no Morumbis, deu uma tranquilidade a mais não apenas para os jogadores, mas principalmente para o técnico Roger Machado. Apesar do pouco tempo no comando do clube, o treinador já estava sob pressão em razão de uma sequência negativa de três jogos no Brasileirão.
Este foi o sexto jogo do treinador pelo São Paulo e são três vitórias, duas derrotas e um empate. O resultado positivo colocou o Tricolor novamente na vice-liderança da competição, agora com 20 pontos. E um dos líderes do time, o goleiro Rafael fez elogios ao comandante.
- Eu sou um privilegiado por poder trabalhar com tantos grandes treinadores, Crespo, Dorival, Zubeldía... aqui no São Paulo já trabalhei com inúmeros treinadores maravilhosos. Tenho agradecimento com cada um deles. E o Roger também é um grande treinador. Ele não está aqui por acaso, é pelo trabalho que ele vem fazendo, que ele sempre fez no futebol - disse o goleiro depois da vitória em casa.
Em relação aos pontos positivos do trabalho de Roger no Tricolor, Rafael acredita que o comandante conversa bastante com o elenco para expor suas ideias e a partida desta noite resume um pouco essa troca entre comissão técnica e atletas.
- É um cara muito vencedor, um cara que conversa com todo mundo, que vem agregando muito, que já tem colocado muito do seu trabalho. A gente vem trabalhando muito, tem assimilado muitas coisas e eu acho que prova disso é o jogo que nós fizemos hoje, com outro esquema tático. A gente vem tendo muitas opções com ele - disse Rafael.
- É continuar escutando, trabalhando e evoluindo. O São Paulo só vai conquistar, só vai chegar em tudo que nós pretendemos, se a gente tiver unido. Se a gente tiver junto e se a gente tiver um ambiente tranquilo pra trabalhar. E é isso que tentaremos buscar com o trabalho, com a dedicação, com o nosso empenho dentro de campo e com as vitórias - finalizou o goleiro.
