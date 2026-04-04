Roger explica mudança de esquema tático e diz que São Paulo não terá 'competição favorita'

Roger Machado fez sua melhor apresentação no comando do São Paulo na goleada diante do Cruzeiro por 4 a 1 neste sábado (4) e o treinador levou a campo uma formação diferente do que vinha utilizando. A mudança foi fundamental para a vitória pela participação direta dos atacantes, fato que agradou o treinador e pode ser repetida nos próximos jogos.

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- A cara do São Paulo é a forma que a gente encontra de equilibrar melhor o time, né? E eu vislumbrava uma alternativa de estrutura ao que a gente vinha jogando. Então é uma estrutura que me agrada. Hoje era essa a ideia, dar liberdade para o Luciano flutuar com as infiltrações e as aproximações de Marcos [Antônio] e Bobadilha. Eu acho que funcionou bem, sobretudo a estratégia que nós criamos. Sabíamos que pela capacidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, em alguns momentos eles iam nos empurrar para dentro do campo, iam nos dar escapes depois dessa roubada nas costas dos laterais que estavam lá na parte final do campo. Acho que é uma vitória dos atletas que aceitaram e trabalharam mesmo com pouco tempo de descanso. A estratégia que foi para campo e funcionou bem, uma grande partida - analisou Roger.

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Roger destacou que as circunstâncias do elenco também pesaram na necessidade de mudança, como a lesão de Lucas Moura, um dos principais nomes do plantel Tricolor, e a contratação do ponta Artur, que neste sábado deu uma assistência, sofreu o pênalti e cobrou o escanteio que sai o terceiro gol.

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- Meu raciocínio começou quando o Lucas machucou, né? Ele é um ponta atacante, que pegava a bola e girava na direção da linha, e eu podia usar o Luciano mais como um atacante do que um meia de passagem, como ele fez hoje. Quando o Lucas precisou se ausentar em função da costela, da lesão, e combinado com a vinda do Artur, ficou muito claro o que precisava ser feito. Nas duas vitórias que a gente teve contra a Bragantino e Chapecoense, eu sentia dificuldade que, por vezes, com jogadores muito centralizados, o adversário marcava o meio e a gente tinha pouca alternativa porque os nossos laterais não enxergavam uma conexão. Então foi começando a partir disso que a gente visualizou [a formação com Artur e dois ponta] - analisou o treinador.

, no clube internacional eu usei um ponta, tava jogando fora, queria um pouco mais fazer um jogo de dois tempos, sustentar um pouquinho com o time um pouco mais forte no meio, mas com o Marco Antônio batendo o lado, é uma posição que ele faz com muita doação, mas não é o melhor lugar que ele se sente, porque além de tudo ele precisa sair do centro pra fora pra apoiar o lateral quando não enxerga ninguém na frente. Mas o começo foi justamente a saída do Lucas, a gente tinha a figura do Caoli, mas altera um pouco a dinâmica dessa função ali. Porque são jogadores de características diferentes. Hoje, quando eu tirei o Luciano, naturalmente o Kalil ocupou ali e conseguiu elevar também a nossa produção, a vence sobra, porque é um meia que centralizado consegue produzir muito.

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Roger Machado voltou a vencer no comando do São Paulo. (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress) São Paulo

Roger prevê mudanças para os próximos jogos

Apesar da grande atuação diante do Cruzeiro, Roger destaca que precisará mexer no time do São Paulo por conta da sequência de jogos. O treinador afirmou que já passou para os jogadores o planejamento de adaptar as escalações, mas vê com tranquilidade a situação por entender que o elenco tem interesse no que é passado nos treinos quando são necessários ajustes.

- Com certeza vamos precisar mexer na equipe. São sucessivos jogos com tempo pequeno de recuperação. Salientei no final que essa vitória aconteceu sobretudo pelo nível de interesse que os jogadores sempre tiveram no treino. E eu falei para eles que se mantenham preparados porque vou precisar mexer - iniciou o treinador.

O técnico também afirmou que essas mudanças visam manter o elenco são-paulino saudável fisicamente e que ele, no comando técnico do time, não pretende escolher uma competição como a principal da temporada. A ideia é ter a maior quantidade possível de jogadores disponíveis para seguir competitivo na maioria delas.

Levar jogadores que estejam 100% recuperados do ponto de vista do desgaste do jogo e por vezes jogadores que não estão com uma sequência e estão com menos minutagem. Para a gente manter as chances de estar em diferentes competições com peso para vencer, não para a gente escolher uma competição ou outra - completou.