Análise: São Paulo encerra jejum, ganha respiro e vê Dorival encontrar soluções

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O São Paulo fez sua lição de casa com autoridade e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mais do que o avanço no torneio, a vitória sobre o Boston River encerrou um incômodo jejum de oito jogos sem vencer, sequência que vinha afetando diretamente a confiança do elenco e da torcida, algo frequentemente citado por Dorival Júnior nas últimas semanas.

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Contra o time uruguaio, um dos pedidos do treinador ainda não foi atendido: um Morumbis cheio. Mesmo com pouco mais de 15 mil torcedores presentes, o Tricolor apresentou uma postura diferente em campo, mais organizada, confortável e segura dentro da proposta construída pelo técnico.

Entre os pontos positivos, uma das principais soluções apareceu justamente no ataque. André Silva, que viveu um período delicado após passar sete meses afastado por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), vem recuperando espaço e minutagem com Dorival. Atuando de maneira mais centralizada, mostrou bom entendimento com Calleri e participou bem da dinâmica ofensiva da equipe.

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Outro destaque foi Artur, que atravessa uma de suas melhores fases nos últimos anos. Foi dos pés do meia-atacante que nasceu a jogada do primeiro gol da partida. O segundo, marcado contra por Acosta, também teve participação direta do jogador após disputa pelo lado ofensivo.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

E talvez um dos maiores sinais de tranquilidade no ambiente esteja justamente na maneira como Dorival vem lidando com situações individuais, principalmente a de Calleri. O argentino chegou ao décimo jogo consecutivo sem marcar, mas o treinador não demonstra preocupação com a seca do atacante.

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— Se ele continuar lutando pela equipe, o gol vai sair — afirmou o técnico durante a coletiva de imprensa.

Apesar da classificação e da melhora no desempenho, um alerta segue ligado: a queda de rendimento do São Paulo nos segundos tempos. Os números da partida refletem isso de forma clara. Segundo dados do Sofascore, o Tricolor dominou completamente a primeira etapa, terminando com 64% de posse de bola contra 36% do Boston River, além de nove finalizações contra apenas uma do adversário.

Na etapa final, porém, o cenário mudou. O São Paulo reduziu a intensidade e viu o Boston River crescer no jogo. Mesmo mantendo mais posse de bola, 60% contra 40%, a equipe uruguaia finalizou mais vezes no segundo tempo: 11 chutes contra sete do Tricolor.

A oscilação já virou assunto interno. Após a partida, Artur admitiu que o elenco ainda tenta entender o motivo dessas quedas bruscas de desempenho.

— A gente está tentando entender o motivo dessas quedas bruscas. Faz parte do jogo, mas é muito alto. Estamos tentando entender se é parte mental, física, cansaço. O jogo de hoje foi de tranquilidade, com certeza amanhã será mais leve — declarou.

Chama que Cotia resolve

Um pedido frequente da torcida nos trabalhos mais recentes do São Paulo era justamente a utilização mais constante dos garotos de Cotia. E, mesmo com pouco mais de uma semana no comando da equipe, Dorival Júnior já dá sinais claros de que pretende olhar com atenção para a base tricolor.

Osório, por exemplo, ganhou espaço na zaga e mostrou personalidade nas oportunidades que recebeu. Além dele, o treinador também solicitou as subidas de Isaac e Igão para compor o setor defensivo, que vem sofrendo com desfalques e instabilidade nas últimas semanas.

(Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Dorival ainda aproveitou a partida para dar rodagem a outros jovens jogadores. Pedro Ferreira, Lucca e Negrucci entraram no decorrer do confronto e ganharam minutos importantes diante do Boston River.

Em um momento delicado financeiramente e com limitações no mercado, encontrar soluções dentro de casa passa a ser quase uma necessidade para o São Paulo.

Próximos passos

Agora, o São Paulo tenta transformar essa classificação em estabilidade. A equipe enfrenta o Remo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo, e a missão passa a ser outra: não se afastar do G4 e chegar ao período de interrupção com mais tranquilidade.