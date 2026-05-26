Artur fala sobre confiança, permanência e tenta explicar momento do São Paulo

Após oito jogos, o São Paulo voltou a vencer e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Em jogo disputado nesta terça-feira (26), o Tricolor venceu o Boston River por 2 a 0. Artur, autor de um dos gols, falou sobre a recuperação de confiança na equipe, mas revelou uma certa preocupação com algumas oscilações em campo - principalmente no segundo tempo.

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- A gente está tentando entender o motivo dessas quedas bruscas, faz parte do jogo, mas é muito alto, estamos tentando entender se é parte mental, física, cansaço. O jogo de hoje foi de tranquilidade, com certeza amanhã será mais leve - disse Artur.

Artur também falou sobre seu futuro no São Paulo. Emprestado pelo Botafogo, estava com pouco espaço na equipe carioca e chegou a entrar no radar de alguns times do Oriente Médio, antes da sua chegada ao Tricolor. Artur destacou que pretende ficar.

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- Consegui reencontrar essa confiança, essa leveza dentro de campo. Estou feliz pelo momento, pelo desempenho dentro de campo, claro que faltam coisas para melhorar. O mais importante é esse alívio nesse tempo sem vitória - destacou.

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- Pretendo ficar no São Paulo, cheguei faz pouco tempo. Meu foco total aqui - completou.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

São Paulo vence o Boston River e crava vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana

O São Paulo venceu o Boston River por 2 a 0 e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Morumbis e marcou a primeira vitória de Dorival Júnior, além de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória.

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Agora, o São Paulo aguarda o sorteio nesta sexta-feira para conhecer seu próximo adversário. No domingo, encara o Remo pelo Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo.



