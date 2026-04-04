Ferreirinha, do São Paulo, celebra primeiro hat-trick da carreira e revela qual foi o gol favorito
Atacante brilhou na vitória do Tricolor no Morumbis, pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
A noite deste sábado (4) foi de Ferreirinha. O atacante do São Paulo marcou três dos quatro gols do time na goleada sobre o Cruzeiro, por 4 a 1, no Morumbis, pela décima rodada do Brasileirão, e ajudou o Tricolor a reencontrar o caminho das vitórias. O time vinha de três resultados negativos com direito a pressão no técnico Roger Machado.
Futebol Nacional
Fora de Campo
Futebol Nacional
Após a partida, o atacante revelou que foi a primeira vez que marcou três vezes em um único jogo e se disse emocionado pela noite brilhante que teve diante da torcida tricolor.
- É muito emocionante, é como eu falei ali para os meus companheiros, viver isso como jogador, eu sempre fui torcedor, jogar no Morumbis, marcar com essa camisa e hoje pela primeira vez realizar um hat-trick na minha carreira é muito feliz, ainda mais contra uma grande equipe que é o Cruzeiro. Estou muito feliz mesmo - disse Ferreirinha, ainda na saída de campo.
O atacante revelou que dos três gols marcados, o último foi o seu favorito da noite, mas que o segundo também teve suas dificuldades dentro da partida.
- A minha jogada característica ali (terceiro gol), vindo aberto pra dentro, cortando pra dentro e a chapada no canto. O segundo foi difícil. É a quebrada de pé, né? Você vira todo corpo pra lá e quebra o pé no canto ao contrário - explicou Ferreirinha.
Em relação à importância dessa vitória em razão dos últimos jogos - o Tricolor somou apenas um ponto em nove disputados -, Ferreirinha acredita que foi ainda mais essencial para seguir brigando na parte de cima da tabela, principalmente pelo jeito que o São Paulo terminou a temporada passada e iniciou essa.
- Muito importante. A gente esttá brigando lá em cima da tabela. Sabemos da dificuldade que terminamos o ano passado e começamos esse ano. Mas uma coisa que eu friso muito é que esse grupo sempre foi unido. Independentemente das coisas que saíram, das polêmicas, esse grupo sempre foi fechado. Sempre um ajudando o outro e eu acho que essa é a força dessa equipe - finalizou Ferreirinha.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias