Ferreirinha marca três, e São Paulo goleia o Cruzeiro no Brasileirão
Atacante teve noite estrelada e ajudou o Tricolor a voltar a vencer no Brasileirão; Raposa segue no Z4
O São Paulo foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis, e encerrou uma sequência de três jogos sem vitória. Com uma atuação dominante, a equipe venceu por 4 a 1, com destaque para Ferreirinha - grande aposta de Roger Machado. De volta ao time titular, o atacante brilhou e marcou o primeiro hat-trick de sua carreira.
Relacionadas
Por outro lado, o técnico Artur Jorge sofreu sua primeira derrota no comando do Cruzeiro. A equipe foi superada em uma noite inspirada do São Paulo, que dominou as ações e não deu chances de reação aos visitantes.
Ferreirinha deixou o gramado ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores no Morumbis. Até então sem gols na temporada e com poucas oportunidades como titular, o atacante aproveitou a chance e brilhou. Calleri abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro chegou a descontar quando perdia por dois gols, mas viu o São Paulo marcar o terceiro na sequência, esfriar qualquer reação e fechar o placar com o quarto já nos acréscimos.
O principal nome por trás da atuação dominante do São Paulo foi Roger Machado. O técnico teve impacto direto no resultado ao promover mudanças táticas, trocando o 4-4-2 por um 4-3-3 mais ofensivo, potencializando o desempenho da equipe. Pelas pontas, o time foi decisivo: Artur participou diretamente de três dos quatro gols, enquanto Ferreirinha se destacou nas infiltrações e nos duelos individuais, peças-chave na construção da vitória.
Do lado do Cruzeiro, Artur Jorge ainda busca a melhor formação após dois jogos no comando. A equipe até apresentou melhora na etapa final, mas pecou no último passe e criou poucas chances claras, esbarrando também nas boas defesas de Rafael, goleiro do São Paulo. A goleada pesa, mantém o time na zona de rebaixamento e freia qualquer sinal de reação.
Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores quarta-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.
No Brasileirão, o resultado positivo voltou a colocar o São Paulo na briga pela liderança. A equipe chegou a 20 pontos e assume momentaneamente a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Palmeiras, com 22. O alviverde enfrenta o Bahia neste domingo e o duelo direto de G4 pode mexer nas classificação final do Tricolor. O Cruzeiro perdeu a chance de sair do Z4 e é o 18º colocado com sete pontos, mas tem jogos a mais que Mirassol e Remo e ainda corre o risco de ser ultrapassado.
Como foi a partida
O São Paulo ditou o ritmo da partida desde os primeiros minutos, controlando a posse e recuperando a bola com rapidez para acelerar as jogadas ofensivas. Em uma das primeiras investidas, abriu o placar. Artur recebeu na entrada da área, girou e foi derrubado ao ser puxado pela defesa cruzeirense. Pênalti, convertido por Calleri aos 12 minutos: 1 a 0.
A vantagem aumentou pouco depois, em uma jogada que passou pelos pés do trio ofensivo escalado por Roger Machado. Após lateral cobrado no campo de defesa, Calleri desviou de cabeça para Artur, que avançou em velocidade e lançou Ferreirinha. Cara a cara com Matheus Cunha, o atacante finalizou com um toque rasteiro por baixo das pernas do goleiro: 2 a 0.
Com o placar favorável, o São Paulo reduziu o ritmo, enquanto o Cruzeiro passou a ter mais posse, mas encontrou dificuldades para furar a linha de marcação bem organizada. As melhores tentativas vieram em bolas longas, cruzamentos e chutes de fora da área. A única grande chance construída pelo chão no primeiro tempo surgiu nos minutos finais, quando Kaio Jorge ficou frente a frente com Rafael, que saiu bem para evitar o gol.
Cruzeiro responde, mas São Paulo nocauteia
O segundo tempo começou com pressão do Cruzeiro, que diminuiu o placar logo nos primeiros minutos da volta do intervalo. Fabrício Bruno lançou Arroyo pela direita, o equatoriano fez boa jogada individual e cruzou rasteiro para Christian marcar: 2 a 1.
O momento indicava uma possível reação mineira. Rafael voltou a aparecer bem ao defender uma cabeçada perigosa de Matheus Pereira, e o Cruzeiro cresceu na partida. No entanto, a bola parada recolocou o São Paulo no controle. Em cobrança de escanteio de Artur, a bola sobrou para Ferreirinha dentro da área, que finalizou com força para fazer o terceiro.
O São Paulo chegou a se acomodar com a vantagem e soube entender a pressão do rival sem se desestabilizar. Assim como no segundo gol, a jogada de passe longo em velocidade foi certeira, e Marcos Antônio achou Ferreirinha para o mano a mano. O camisa 11 estava inspirado e não tomou conhecimento da defesa. Cortou para a direita e achou a rede mais uma vez para o 4º gol. Roger Machado fez sua melhor apresentação à beira do campo e saiu com os três pontos.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo
🥅 Gols: Ferreirinha (16' do 1T e 18' e 46' do 2T) e Calleri (12' do 1T) | Christian (17' do 2T)
🟨 Cartões amarelos: Wendell (SAO)
🟥 Cartões vermelhos: -
🕴️ Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Sabino (Dória) e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio e Luciano (Cauly); Artur, Ferreira e Calleri (André Silva). Técnico: Roger Machado.
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson (Wanderson), Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Chico da Costa) e Kaio Jorge (Villareal). Técnico: Artur Jorge.
