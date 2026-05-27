Ex-São Paulo, Souza manda recado a Rafinha: 'Não tenho medo de você'

Durante programa esportivo do Podpah, Quebrada FC, o ex-atleta Souza, disparou um recado direto e claro à Rafinha, atualmente diretor de futebol do São Paulo. O ex-meia criticou a atual gestão do clube, e o posicionamento do ex-lateral direito em relação à fase do Tricolor Paulista.

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Souza cobra diretamente Rafinha de resultados no São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Críticas de Souza à gestão de Rafinha

Em primeiro tópico, o comentarista esportivo criticou o posicionamento negativo de Rafinha após o mesmo reclamar de receber diversas reclamações do ex-meia:

- Estamos há dez jogos sem vencer, ainda tem gente que não quer ser cobrado. Quer que eu cobre quem, Rafinha? Você não sabe sua função, é ser diretor, colocar a casa em ordem, coisa que você ainda não fez. Não quer ser cobrado, procura outra profissão. Não tenho medo de você, não adianta mandar recado e me ameaçar, estou do lado do São Paulo sempre, diferente de vocês que dirigem o clube. Quando está jogando bem, recebe elogio, está fazendo m****, recebe crítica, não importa quem seja. - disparou Souza.

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Posteriormente, o ex-jogador também apontou uma suposta omissão de informações e tentativas de enganar o torcedor do Tricolor:

- Passei seis anos no clube, ganhei tudo que poderia como jogador, sou amigo de todo mundo do clube, mas as amizades que tenho aí dentro, não me permite mentir para nenhum torcedor. Sempre fui conhecido pela minha lealdade, falar a verdade. Não vou ver vocês errando com meu clube do coração e ficar calado, não adianta mandar recado. Não quer que eu cobre, então ajeita a casa, você foi contratado para isso, não para mandar recado para os outros - apontou o ex-atleta.

Último resultado Tricolor

O São Paulo venceu o Boston River por 2 a 0, nesta terça-feira (26), e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Morumbis e marcou a primeira vitória de Dorival Júnior, além de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória.

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Com a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana garantida, o Tricolor assegurou uma arrecadação importante para os cofres do clube. Com o avanço, o Soberano embolsou US$ 600 mil, cerca de R$ 3 milhões na cotação atual.

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