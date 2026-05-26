São Paulo arrecada premiação milionária com classificação na Copa Sul-Americana
Tricolor venceu o Boston River por 2 a 0
O São Paulo garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana e, de quebra, assegurou uma arrecadação importante para os cofres do clube. Com o avanço, o Tricolor embolsou US$ 600 mil, cerca de R$ 3 milhões na cotação atual.
O valor engloba tanto a premiação pela classificação quanto os bônus pagos pela Conmebol por vitórias na fase de grupos. O São Paulo conquistou três resultados positivos até aqui, recebendo US$ 125 mil por cada triunfo, totalizando US$ 375 mil (cerca de R$ 1,8 milhão). Já a vaga na próxima fase rendeu outros US$ 300 mil, aproximadamente R$ 1,5 milhão.
Internamente, o clube considera a quantia importante para o planejamento financeiro da temporada. O São Paulo ficou abaixo das metas estipuladas no orçamento após as eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista.
São Paulo vence o Boston River e crava vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana
O São Paulo venceu o Boston River por 2 a 0 e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Morumbis e marcou a primeira vitória de Dorival Júnior, além de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória.
Agora, o São Paulo aguarda o sorteio nesta sexta-feira para conhecer seu próximo adversário. No domingo, encara o Remo pelo Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo.
