Em coletiva de imprensa concedida na tarde desta sexta-feira (7), Oscar opinou sobre o melhor esquema tático para a decisão do São Paulo. O time enfrenta o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, com algumas possibilidades a serem analisadas.

O Tricolor enfrentou dois impasses na fase de grupos e nos primeiros jogos do ano: o uso do quarteto com Lucas, Luciano, Calleri e Oscar, ou um sistema com três zagueiros, no 3-5-2. O jogador foi questionado sobre qual seria a melhor estratégia para o jogo único contra o rival.

Para ele, no 3-5-2, o São Paulo funcionou melhor. Esse esquema foi adotado contra o Novorizontino, o que garantiu a classificação da equipe para a semifinal.

- No 3-5-2, da maneira que a equipe está jogando, principalmente nos últimos jogos, a equipe não perdeu e sofreu muito pouco, deu muito pouca chance para outras equipes. Também estávamos esperando fazer isso no 4-4-2, no 4-2-3-1. Não é jogador. É a forma da equipe jogar - discorreu Oscar.

De acordo com Oscar, mesmo que o sistema com três zagueiros seja mais interessante, é importante que o elenco saiba se adaptar conforme a situação.

-Tem muita equipe que joga no 4-2-3-1 e joga muito bem, ou no 3-5-2. Fizemos grandes jogos no 4-2-3-1 e bons jogos no 3-5-2. É importante ter essa variação - completou o jogador.

Oscar opinou sobre a melhor decisão pensando em esquema tático (Foto: Divulgação/ SPFC)

Qual pode ser a provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras?

Segundo o Lance! apurou, o esperado é que Lucas Moura e Oscar estejam entre os titulares. O jogo acontece no Allianz Parque, gramado sintético, mas diferente do jogo pela fase de grupos em que foram poupados no começo do confronto, este é decisivo e acontece em etapa única.

Sem Pablo Maia, Luiz Gustavo ainda é visto como dúvida. Existe uma esperança de o volante estar 100% recuperado para enfrentar o Palmeiras, enfrentando uma fratura no pé, mas ainda não é possível cravar. Alisson pode exercer a função. E, como Oscar mencionou, o sistema com três zagueiros deve ser preterido.

Desta forma, é uma provável escalação conta com Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri.