Wendell tem lesão confirmada pelo São Paulo e vira desfalque

O São Paulo informou que Wendell sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda após ter deixado o jogo contra o Athletico, na última quinta-feira, ainda nos primeiros minutos de jogo.

O Lance! esteve presente na partida e apurou que a expectativa era que, de fato, os exames fossem realizados nesta sexta-feira (1). Wendell, que havia começado como titular, sentiu bastante após uma disputa com o jogador Habraão.

O atleta já havia demonstrado que estava sentindo a coxa e foi para o banco de reservas. Enzo Díaz entrou em seu lugar. No banco, Wendell ainda estava com bastante dor e precisou ir embora de maca. Na sua feição, parecia estar chorando.

O Tricolor não costuma cravar prazos para o retorno. Segundo informado pelo clube, Wendell está sendo assistido pelo departamento médico do São Paulo e dará início ao tratamento no Reffis Plus.

- O lateral-esquerdo Wendell, que foi substituído durante o primeiro tempo da partida contra o Athletico Paranaense, passou por exame de imagem que diagnosticou uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O camisa 18 já está em tratamento no REFFIS Plus - informou o São Paulo nesta sexta-feira.

Wendell deixou o gramado de maca contra o Athletico (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Quem pode substituir Wendell no São Paulo?

Enzo Díaz quem substitiu Wendell após a lesão. Os dois jogadores disputam posição na lateral-esquerda. Para os próximos compromissos do São Paulo, Enzo Díaz deve ser a principal opção. Patryck Lanza, revelado em Cotia, foi relacionado em alguns jogos na temporada e pode ser opção também, principalmente pensando em calendário.

Agenda

O time voltou a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. A ausência de folga é por conta do encurtamento do calendário. No domingo, o Tricolor encara o Internacional, no Beira Rio. Ou seja, só terá esta sexta e o sábado para pensar no jogo pelo Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do São Paulo